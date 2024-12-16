اليوم السابع
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تشمل كافة أطياف الشعب السوري..

الرئيس السيسى وعاهل الأردن يؤكدان أهمية بدء عملية سياسية فى سوريا

الإثنين، 16 ديسمبر 2024 02:25 م
الرئيس السيسى وعاهل الأردن يؤكدان أهمية بدء عملية سياسية فى سوريا الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، حيث عقد الزعيمان جلسة مباحثات مغلقة ثنائية، اعقبها عقد جلسة موسعة بمشاركة وفدي البلدين.

وأضاف السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس والعاهل الأردني تناولا تطورات الوضع في سوريا، حيث شدّدا على أهمية دعم الدولة السورية، خاصة مع عضوية مصر والأردن في لجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا، وضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها وأمن شعبها الشقيق، وأهمية بدء عملية سياسية شاملة لا تقصي طرفاً، وتشمل كافة مكونات وأطياف الشعب السوري.







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السيسي

الرئيس السيسي

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