اليوم السابع
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الرئيس السيسى وعاهل الأردن: ضرورة تحلي كافة الأطراف بالمسئولية لوقف التصعيد فى المنطقة

الإثنين، 16 ديسمبر 2024 02:27 م
الرئيس السيسى وعاهل الأردن: ضرورة تحلي كافة الأطراف بالمسئولية لوقف التصعيد فى المنطقة الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، حيث عقد الزعيمان جلسة مباحثات مغلقة ثنائية، اعقبها عقد جلسة موسعة بمشاركة وفدي البلدين.

وأضاف السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الزعيمان ناقشا الأوضاع في لبنان، حيث أكدا على الترحيب باتفاق وقف إطلاق النار، وضرورة تنفيذ قرار مجلس الامن رقم ١٧٠١، وحرصهما على أمن وسيادة واستقرار لبنان الشقيق، ورفضهما لأي اعتداء عليه، وضرورة تحلي كافة الأطراف بالمسئولية لوقف التصعيد الجاري في المنطقة.







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