سعر السكر الحر بمنافذ وزارة التموين بعد التخفيض.. التفاصيل

كتب مدحت وهبة

تطرح وزارة التموين التجارة الداخلية السكر الحر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بسعر 30 جنيها للكيلو حاليا ، بدلا من 32 جنيها ، حيث تعد تلك المرة الثانية في تخفيض أسعار السكر، حيث كان بـ 35 جنيها خلال الأسابيع الماضية وذلك في اطار الحرص على تخفيف العبء على المواطنين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية

كان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قد قرر تخفيض سعر السكر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، إلى 30 جنيها للكيلو بدلا من 32 جنيها ،كما وجه الوزير باستمرار زيادة معدلات ضخ السلع في المنافذ وفى أسواق اليوم الواحد لتلبية احتياجات المواطنين طوال الوقت في ظل وجود مخزون استراتيجي من السلع الأساسية تكفى لفترات طويلة حيث تطرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية المنتجات بأسعار مخفضة من 20 الى 30% .