طرح كيلو السكر بـ 30 جنيها فى الأسواق والمجمعات الاستهلاكية

كتبت - مرام محمد

تطرح المجمعات الاستهلاكية كيلو السكر بـ30 جنيهًا، وذلك ضمن ما يطرحه من سلع غذائية أساسية بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية.

ويوفر سوق اليوم الواحد فى المحافظات المختلفة جميع السلع الغذائية الأساسية، ومنها الزيت، والسكر، والأرز، والمسلى، والبقوليات والتوابل، واللحوم، والدواجن، ومنتجات الأجبان والألبان، والخضار والفاكهة، بجودة عالية وتخفيضات تصل لـ30%.

وتستهدف محافظة الجيزة بالتعاون مع وزارة التموين، تنظيم أسواق اليوم الواحد بأحياء (إمبابة، والوراق، وبولاق الدكرور، والعمرانية، والمنيرة الغربية)، كمرحلة أولى، لتحقيق أكبر استفادة وتوفير السلع الغذائية بأسعار تناسب المواطنين.

ودعت محافظة الجيزة، المواطنين لزيارة السوق، للحصول على كافة احتياجاتهم بأسعار مناسبة، فى إطار خطة الدولة لتوفير السلع الأساسية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.