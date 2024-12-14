امتحانات الفصل الدراسى الأول 2025.. المديريات التعليمية تجهز الأسئلة

كتب محمود طه حسين

أكدت المديريات التعليمية على تجهيز أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، حيث انتهت اللجان الفنية من وضع الأسئلة وطباعتها للطلاب استعداداً للاختبارات التى تنطلق 11 يناير المقبل، موضحة أن الأسئلة شملت جميع مقررات الفصل الدراسي الأول والمناهج حيث تم توزيع الأسئلة على جزئيات المنهج الدراسى للترم الأول، مشددة على أهمية الحفاظ على سرية الأسئلة حتى وصولها إلى الطلاب فى اللجان، مؤكدة على تأمين جميع مراحل الأسئلة منذ اختيارها ومرحلة الطباعة والتوزيع على الإدارات التعليمية وقت انطلاق الاختبارات .





ووجهت الوزارة بأن يتعين على كافة المديريات والإدارات التعليمية والمدارس الالتزام بما يلي:

ـ تبدأ امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي العام يوم 11 يناير 2025، وتنتهى 16 من نفس الشهر، على أن تعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي العام بالفترة الأولى، وامتحانات الصف الأول الثانوي العام بالفترة الثانية ويخصص نصف ساعة بين الفترتين فاصل زمني للطلاب .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه تعقد امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الإعدادي وكذلك امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية للصفوف من الثالث الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي في الفترة من 11/ 1 حتى 16 يناير 2025.

ووجهت الوزارة بأن تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية بداية من يوم 18/ 1/ 2025 وتنتهي في 23/ 1/2025، ويتم عقد امتحانات مواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة لغات وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العملية قبل عقد امتحانات المواد الأساسية، وتعتبر فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونا.

وشددت وزارة التربية والتعليم على اتباع كافة الإجراءات المعتادة والمنظمة لأعمال سير الامتحانات بكافة لجان الامتحانات طبقا للقرارات الوزارية واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات، مع اتخاذ كافة الإجراءات لضمان سرية الامتحان، كما شددت الوزارة على مراعاة عدم عقد أية امتحانات أيام أعياد الأخوة المسيحيين وذلك خلال أيام " 6 و7 و8 و19 يناير 2025.

