جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول.. ترتيب المواد بشكل متوازن فى المواعيد

كتب محمود طه حسين - محمد جاد

تستعد المديريات التعليمية والإدارات لإعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2024-2025، حيث من المقرر أن تعلن مواعيد بدء الاختبارات للترم الأول خلال الأيام القليلة المقبلة بعد اعتماد المواعيد من المحافظين، حيث تحدد المديريات الجداول وفق المواعيد العامة لبدء الامتحانات وهى من الفترة 11 حتى 23 يناير المقبل لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المديريات والإدارات التعليمية بإعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للطلاب حتى يتمكنوا من الإطلاع عليها ومعرفة مواعيد أداء الامتحان لكل مادة دراسية، مشددة على أن كل مديرية تعتمد مواعيد الاختبارات والجداول مع مراعاة ترتيب المواد فى الجداول خاصة لطلاب الشهادة الإعدادية بحيث لا يؤدى الطلاب امتحانات المواد الصعبة بشكل يومى بل يتم توزيع مواد مثل اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم والدراسات بشكل متوازن فى الجدول.