مديريات التعليم تؤكد التزام المدارس بالمنهج في وضع أسئلة امتحان الترم الأول

محمود طه حسين

أكدت المديريات التعليمية على أنه تم الالتزام بالمنهج الدراسى أثناء وضع أسئلة امتحانات الفصل الدراسى الأول 2025، لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، بحيث تتوزع الأسئلة على جميع جزئيات ومقررات الفصل الدراسى الأول، موضحة أن الأسئلة تكون وفق المواصفة الفنية للورقة الامتحانية، ومتدرجة من حيث الصعوبة بحيث تقيس المستويات البسيطة والمعرفية والعليا للطلاب.

وأكدت وزارة التربية والتعليم على أن امتحانات الفصل الدراسي الأول تعقد على مستوى المديريات والإدارات التعليمية حيث تم وضع الأسئلة لصفوف النقل من خلال الإدارات التعليمية والمدارس كما أن أسئلة امتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية تم وضعها على مستوى المديريات التعليمية، كما أن كل مديرية حددت طريقة عقد الامتحان سواء من خلال دمج ورقة الأسئلة مع الإجابة نظام البوكليت أو النظام القديم من خلال ورقة أسئلة وإجابة.



ووجهت الوزارة بأن تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية بداية من يوم 18/ 1/ 2025 وتنتهي في 23/ 1/2025، ويتم عقد امتحانات مواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة لغات وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العملية قبل عقد امتحانات المواد الأساسية، وتعتبر فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونا.