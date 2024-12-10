وزارة التعليم توجه بتنفيذ مسابقة لطلاب المدارس.. تعرف على التفاصيل

كتب محمود طه حسين

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا للمديريات التعليمية، موضحة أنه فى إطار التعاون بين وزارة التربية والتعليم ومؤسسة "آدم حنين " للفن التشكيلي يتم التنبيه على الموجه العام والموجه الأول للتربية الفنية بنشر المسابقة الفنية الواردة من مؤسسة آدم حنين لطلاب المدارس المصرية للعام التاسع علي التوالي وموضوعاتها .. كالآتي:

أولًا: مسابقات آدم حنين لمراحل التعليم قبل الجامعي

1 - المرحلة الابتدائية -: يعبر الطالب عن أحد الموضوعين التاليين:

_ " أنا والمكان الذي أعيش فيه "

يعبر الطالب عن موضوع فني ) تعبير فني ( عن المكان الذي يعيش فيه ابناؤنا الطلاب في كافة محافظات الجمهورية معبرًا عن صور من حياة الأسرة ومشاهد الحياة اليومية له ولأسرته.

_ " أنا وأسرتي في رحلة "

يعبر الطالب عن موضوع فني ( تعبير فني ( عن رحلة قام بها مع أفراد أسرته في بهجة و سرور معبرا عن إحدى هذه المشاهد .

_ المطلوب

يرسم الطالب هذا الموضوع مستخدمًا الرموز والشخصيات والسمات الفنية التي تعبر عن احدى هذه المشاهد لإحدى الموضوعين في مساحة ) ٢٥×٣٥ ( سم تتناول فكرة الموضوع وتعبر عنه.

- المرحلة الإعدادية:

" مدينة المستقبل "

يقوم الطالب بتنفيذ عمل فني ) تعبير فني ( عن مدن المستقبل وحلم كل مصري بالجمهورية الجديدة لبناء مستقبل

مصر وتعمير مدن من خلال رؤية الطالب للبيئة والمجتمع ونظرته للتطور و تخيله للمستقبل بما يحلم ويتمني الشباب والاجيال القادمة .

_المطلوب:-

يرسم الطالب في هذا الموضوع مستخدمًا الرموز والشخصيات والسمات الفنية التي تعبر عن احدى هذه المشاهد

في مساحة ) ٢٥×٣٥) سم تتناول فكرة الموضوع وتعبر عنه.

- المرحلة الثانوية :-

" مصر الحضارة عبر العصور "

يقوم الطالب بتنفيذ عمل فني ) تعبير فني ) في مساحة ) ٣٥ ٥٠ ) سم يستلهم عناصره من الحضارات المتعددة

التي عاشها الشعب المصري علي مر العصور من حضارة ) المصري القديم - القبطي – الاسلامي - الشعبي ) ،ولكل طالب حرية اختيار طريقة و أسلوب تنفيذ العمل الفني حر بدون تحديد الخامات التي يستخدمها لإعداد اللوحة الفنية.

ثانيا: مسابقة " قريتي "

، وهي مسابقة في الرسم والنحت للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية من وحي جماليات قري، علي أن يتم الإشارة إلى اسم القرية أو المحافظة التي تتبعها ضمن بيانات المتسابقين، والمسابقة لها نفس قيمة الجوائز المقدمة للمسابقة الرئيسية علمًا بأنه سيتم استضافة الفائزين من المحافظات المختلفة بالقاهرة لزيارة متحف آدم حنين ، وتنظيم زيارات فنية أخري ، وعقد ورش فنية لهم.

وحددت الوزارة شروط المسابقة:- يتم تسليم الأعمال الفنية من كل مرحلة يكتب خلف كل عمل البيانات التالية كاملة واضحة ( المديرية - الإدارة -المرحلة - المدرسة - اسم التلميذ - تاريخ الميلاد - العنوان - السن - رقم التليفون - اسم المدرس المشرف - اسم الموجه - اسم الموجة الأول - اسم الموجه العام مع ضرورة إرفاق كشف بالأعمال المسلمة شامل البيانات كاملة.

- ترسل المسابقة مع مندوب إلي متحف الفنان ( ادم حنين ) - الحرانية - الجيزة في موعد غايته الخميس 27 فبراير 2025.