الأرصاد: شبورة كثيفة على بعض الطرق يصاحبها تدهور فى مستوى الرؤية

كتبت - مرام محمد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الشبورة المائية الكثيفة، والتى تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأشارت الهيئة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" إلى أن الشبورة يصاحبها تدهور فى مستوى الرؤية الأفقية، منبهة على قائدى المركبات توخى الحيطة والحذر.

وتوقعت، أن يسود اليوم الخميس 12-12-2024، طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة، العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 11، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 25 درجة، والصغرى 10، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 13.