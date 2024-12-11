اليوم السابع
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8 نصائح عاجلة من الجيزة للتعامل مع الشبورة الكثيفة صباح الخميس 12-12-2024

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 11:19 م
8 نصائح عاجلة من الجيزة للتعامل مع الشبورة الكثيفة صباح الخميس 12-12-2024 شبورة مائية
كتبت - مرام محمد

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وجه المركز الإعلامى لمحافظة الجيزة، عددًا من النصائح للمواطنين بشأن كيفية التعامل مع الشبورة المائية، وذلك بالتزامن مع تحذير الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تكون شبورة مائية، تصل حد الضباب أحيانًا، صباح غد الخميس 12 ديسمبر 2024، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

ونبه المركز الإعلامى لمحافظة الجيزة على عدد من التعليمات، الواجب اتباعها أثناء الشبورة والضباب، وذلك على النحو التالى:

1- القيادة الآمنة والهادئة أثناء الضباب أو الشبورة المائية والالتزام بتعليمات رجل المرور.

2- فتح زجاج السيارة قليلًا لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة.

3- استخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة حتى تكون مرئية بالنسبة للغير.

4- استعمال مساحات الزجاج بصفة مستمرة.

5- ضرورة استعمال نور الشبورة المتواجد بكل سيارة لما لهه من أهمية فى تحديد المسافات بين المركبات ليلًا أو نهارًا.

6- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك، حتى تتمكن من الوقوف بأمان، وترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك وسيارات الآخرين، بحيث لا تقل عن 4 أمتار.

7- تجنب السير عكس الاتجاه أو توجه السيارات للدورانات غير الشرعية، منعا للاصطدام وقوع الحوادث.

8- تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على الفرامل للسيارة حتى لا تنزلق السيارة فى أى اتجاه، بالإضافة إلى استخدام الإشارات الدالة على الانحراف فى الوقت المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين.

إدارة الإعلام بمحافظة الجيزة
إدارة الإعلام بمحافظة الجيزة

 







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