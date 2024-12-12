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طقس اليوم الخميس 12-12-2024 معتدل نهارا بارد ليلا والصغرى بالقاهرة 14 درجة

الخميس، 12 ديسمبر 2024 08:00 ص
طقس اليوم الخميس 12-12-2024 معتدل نهارا بارد ليلا والصغرى بالقاهرة 14 درجة حالة الطقس
كتبت – مرام محمد

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تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس 12-12-2024، طقسًا معتدلًا الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

 

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تتأثر البلاد، اليوم، بـ شبورة مائية كثيفة صباحًا، قد تصل لحد الضباب أحيانًا، وذلك على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

 

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 11، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 25 درجة، والصغرى 10، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 13.







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