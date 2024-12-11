7 توصيات لزيادة إنتاجية محصول القمح.. تعرف عليها

كتبت أسماء نصار

القمح من أهم المحاصيل الاقتصادية عالميا، إذ يغطي 23.4 % من الاحتياج العالمي من الغذاء، ويشكل مصدراً غذائياً رئيساً لحوالي 40 % من سكان العالم ويغطي 20 % من السعرات الحرارية و55% من إجمالي الكربوهيدرات، ويتصدر محصول القمح قائمة الحاصلات الشتوية في مصر من حيث المساحة المنزرعة، ويصل متوسط حجم استهلاك مصر من القمح 20 مليون طن سنويا.

وفى التقرير التالى نتعرف على 7 توصيات من مركز البحوث الزراعية لزيادة إنتاجية محصول القمح:



1 – الالتزام بالخريطة الصنفية للقمح، حتى لا يحدث خطأ في الزراعة.

2 – الزراعة بتقاوي معتمدة من الجمعية الزراعية أو الشركات.

3 – الزراعة على مصاطب في أراضي الوادي والدلتا، عدا المناطق المتأثرة بالأملاح، مع إضافة سلفات النشادر أو النترات نشادر بمعدل 1.5 شيكارة للفدان، كجرعة تنشيطية مع الزراعة.

4 – الالتزام بموعد رية المحاياة "رية الشتوية"، بعد حوالي من 21 إلى 25 يوما من الزراعة، بحيث لا تتأخر عن 30 يوما على أعلى تقدير، إلا في حالة سقوط الأمطار الغزيرة، ثم استئناف الري بعد ذلك كل 25 يوما.

5 – عدم تعطيش النباتات، خاصة أثناء فترات التفريع وطرد السنابل، وفي كل الأحوال يجب عدم الإسراف في مياه الري.

6 – إضافة 10 لترات حامض فسفوريك أو 3 إلى 4 كجم ماب أو منقوع سوبر الفوسفات، لزيادة تنشيط الجذور ودفع النباتات للتفريع.

7 – عدم خلط مبيدات الحشائش إلا بتوصية أو تجربة؛ لأنها تتسبب في حدوث مشكلات كل موسم، واصفرار أطراف القمح أو توقف نموه وتعطله.