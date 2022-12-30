وكيل زراعة دمياط يتفقد الحاصلات الشتوية ويتابع شكاوى المزارعين

وتابع وكيل زراعة دمياط خلال جولته اليوم، شكاوي المزارعين، وكذلك أبرز الآفات التي تهاجم الحاصلات الشتوية بوجه عام، وشرح طرق مواجهتها وكيفية التغلب عليها لضمان افضل وأعلى إنتاجية زراعية للفدان.

وشدد المهندس سميح عبد السميع وكيل وزارة الزراعة بدمياط، على أهمية قيام المزارعين بالمشاركة ضمن ندوات التوعية التي تنظمها المديرية بشكل مستمر للاطلاع والتعرف على أفضل أساليب الزراعة الحديثة وطرق الوقاية من الآفات، لافتا إلي وجود تعليمات مشددة بشأن التواجد ميدانيا بجوار المزارعين للتعامل فورا مع أية مشاكل تواجههم أثناء الزراعة.

وأشار وكيل زراعة دمياط، إلي أن المديرية تتابع توفير الأسمدة وكذلك المبيدات وكافة احتياجات المزارعين داخل الجمعيات الزراعية، موضحا أن هناك خطوات جادة بشأن متابعة "كارت الفلاح" والذي يقوم بتنظيم عمليات الحصول على كافة مستلزمات الزراعة بشكل سهل يسير.

واضاف أيضا أنه قد أصدر تعليمات مشددة بشأن تكثيف الحملات الميدانية لمتابعة التزام المزارعين بالتعليمات الخاصة بشأن تطوير سبل الزراعة ومواكبة الزراعات الحديثة لتطوير انتاج الفدان.

وأكد المهندس سميح عبد السميع وكيل وزارة الزراعة بدمياط، أن مشروعات تبطين الترع التي أقامتها الدولة في ضوء مشروعات "حياة كريمة" ساهمت كثيرا في حل أزمات الري، والتي كانت تؤرق بعض المزارعين في الأعوام الماضية، موضحا أن مشروعات المبادرة الرئاسية قدمت كثيرا من الحلول للعديد من المشاكل التى كانت تواجه الفلاح قديما أبرزها التغلب على أزمات الري بواسطة مشروعات "تبطين الترع" .