مركز المناخ: ظاهرة الرقاد فى قمح سخا 95 و 96 طبيعية

كتبت أسماء نصار

‫ قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة، أنه يوجد ظاهرة تتكرر سنوياً وهي ما يشبه الرقاد في القمح صنف سخا 95 و سخا 96 في الأعمار الأولى ما بعد 35 -45 يوما من الزراعة، وهى ظاهرة التسويح أو الانبساط وبيكون القمح غزير التفريع "جداً" مثل البرسيم.

وأضاف فهيم أن الشكل يزيد أكثر فى حال كانت الزراعة بكمية تقاوي أكثر من 50-60 كجم للفدان أو فى حال إذا تمت إضافة كمية السماد اليوريا في الرية الأولى أكثر من 2 شيكارة ومع زيادة الندى صباحاً .

وأكد فهيم أن هذه الظاهرة طبيعية في صنفي "سخا 95 وسخا 96" لأنه غزير التفريع ويظل هكذا على مدار أسبوعين ثم يعود ليأخذ الشكل القائم لعيدان القمح قبل الطرد مباشرة.

وينصح فهيم المزارعين بتقليل كمية اليوريا وعدم زيادة كميات مياه الري بحيث يكون الري على الحامي دائما واذا كان هناك إمكانية يتم رش عالي الفسفور أو إضافة المنقوع.