المحاصيل الحقلية: المشروعات الزراعية الكبرى حققت 50% اكتفاء ذاتيا من القمح

كتب الأمير نصرى

أكد الدكتور خالد جاد، أستاذ القمح ووكيل معهد المحاصيل الحقلية، أن الدولة المصرية لديها اكتفاء ذاتى من محصول القمح تعدى الـ 50%، بسبب المشروعات الزراعية الكبرى التى أتت ثمارها بداية من مشروع المليون ونصف فدان، وتوشكى والعوينات، والدلتا الجديدة وغيرها.

وأضاف خالد جاد، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن التوسع الأفقى بدأ يؤتى ثماره ويعوض التعديات على الأراضى الزراعية التى حدث الفترة الماضية، فلولا هذه المشروعات الكبيرة فى هذا الوقت لأصبح لدينا مشكلات كبيرة فى المعدل الذى نسير به فى الإكتفاء الذاتى.

ولفت خالد جاد إلى أن مصر الرابع عالميا فى إنتاجية الفدان من محصول القمح، وأصبح متوسط إنتاج الفدان من القمح 19 أردبا مقارنة بالثمانينيات والتسعينيات كانت الإنتاجية 9 أربد للفدان، فضلا عن التوسعات الأفقية من خلال المشروعات التى تتم فى المشروعات الجديدة، والتوسع الرأسى من خلال الأصناف الجديدة لمعهد المحاصيل الحقلية للبحوث، وهناك خفض فى الفاقد من المحصول الذى كان يصل لـ 30%، وصل لـ 7%.