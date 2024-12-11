محافظ كفر الشيخ: افتتاح 9 مساجد جديدة الجمعة المقبل

كفر الشيخ - محمد سليمان

أكد اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، أن الدولة حريصة على إنشاء المساجد وتعميرها، وسيشهد يوم الجمعة المقبل، افتتاح 9 مساجد جديدة بمراكز المحافظة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم افتتاح مسجد الرحمة بقرية الشراقوة بالحامول، ومسجد الخفاجية بقرية بها بسيدي سالم، ومسجد قرية 58 الخاشعة بالحامول، ومسجد جيعة بقرية أبو بدوي بمركز بيلا، ومسجد المضني بقرية أبو بدوي ببيلا، ومسجد أبو بكر الصديق بقرية ميت الديبة بقلين، والمسجد الجديد بقرية الجداوي بسيدي سالم، والمسجد الجديد بقرية أبو زهرة بسيدي سالم.

وكان أصدر اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، قرارًا بتخصيص قطعة أرض أملاك الدولة لبناء مسجد العاقولة الجديد، بديلا عن المبنى الذي تم الشروع في إنشائه على مساحة مماثلة، وذلك لوقوعه في حرم الطريق الدولي الساحلى.

وتم البدء الفوري في تنفيذ عملية الإنشاء بالمكان الذي تم تخصيصه من خلال بعض المشاركات المجتمعية، وأشار المحافظ إلى أن هناك حرصا دائما على الاستجابة لمطالب المواطنين.