اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 09:54 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

محافظ كفر الشيخ يخصص أرضا لإنشاء مسجد بديلا عن آخر مبنى بحرم الطريق بالعاقولة

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 08:19 م
محافظ كفر الشيخ يخصص أرضا لإنشاء مسجد بديلا عن آخر مبنى بحرم الطريق بالعاقولة تخصيص أرض لبناء المسجد الجديد
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، أنه أصدر قراراً بتخصيص قطعة أرض أملاك الدولة لبناء مسجد العاقولة الجديد، بديلا عن المبنى الذي تم الشروع في إنشاؤه على مساحة مماثلة، وذلك لوقوعه في حرم الطريق الدولي الساحلي.


وقال محافظ كفر الشيخ فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إنه تم البدء الفوري في تنفيذ عملية الإنشاء بالمكان الذي تم تخصيصه من خلال بعض المشاركات المجتمعية، وأشار المحافظ إلى أن هناك حرصا دائما على الاستجابة لمطالب المواطنين.

 

ويأتى قرار المحافظ فى استجابة سريعة لمطالب أهالي قرية العاقولة التابعة لقرية بر بحري بمركز بلطيم بمحافظة كفر الشيخ.

اعمال البناء للمسجد الجديد بقرية العاقولة
اعمال البناء للمسجد الجديد بقرية العاقولة

 

تخصيص أرض لبناء المسجد الجديد
تخصيص أرض لبناء المسجد الجديد

 

قطعة الارض المخصصة لبناء المسجد
قطعة الارض المخصصة لبناء المسجد

 







مشاركة

محافظ كفر الشيخ

مسجد

قرية العاقولة

اخبار عاجلة

مسجد العاقولة

بناء مسجد

مسجد كفر الشيخ

مسجد جديد

اليوم السابع بلس




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة