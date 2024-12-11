أمراض خطيرة يسببها قضم الأظافر اعرف طرق التخلص من العادة

كتبت مروة محمود الياس

قضم الأظافر أحد أهم العادات الخطيرة وغير الصحية، التي يمكن أن يعتادها الشخص، حيث تسبب له الكثير من الأمراض، كما تظهره بمظهر محرج غير لائقا، فضلا عن أنها تظهر مدى التوتر والقلق الذي يعانيه، لذا لابد من اتخاذ تدابير وخطوات لازمة لإدارة هذه العادة والتوقف عنها تدريجيا، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع paidmont.

وأوضح التقرير أن قدم الأظافر ووضعها في الفم على الدوام ينجم عن كثير من الأسباب، قد تكون عادة يقلد بها الأطفال الكبار، أو أنها ناتجة عن الشعور بالتوتر والقلق، أو أنها عادة مصاحبة لمشكلة اضطرابيه نفسية مثل اضطرابات الوسواس أو القلق أو التوتر، ويمكنك بسهولة إدارة وعلاج هذه العادة بمجموعة من النصائح..

إذا كانت المشكلة ناجمة عن سبب نفسي أو اضطراب ما عليك إلا اللجوء لمختص نفسي لمحاولة إدارة المرض وبعدها سوف تتوقف عن العادة تدريجيا

استبدل عادة وضع الأظافر في الفم بعادة أخرى صحية، مثل الإمساك بكرة التوتر أو امضغ حلوى أو علكة في فمك حتى لا تضع يديك وأظافرك في الفم.

عادة قدم الأظافر عادة ليست دائمة، ويمكن التخلص منها حتى وإن كنت اعتدت عليها لسنوات

اعتن بأظافرك عناية تامة بتنظيفها جيدا وقصها مما يجعلك غير قادر على قضمها

أمراض تنقلها عادة قضم الأظافر..

تتسبب فى الإصابة بالأنفلونزا ونزلات البرد الشائعة

نقل أمراض الجهاز الهضمي

كوفيد 19

الحبوب والبثور

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الإضرار بالأسنان

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انتقال البكتيريا والفيروسات والأمراض عن طريقها