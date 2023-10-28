لو عرفت أضرارها هتبطلها.. مشكلات صحية تسببها عادة قضم الأظافر

كتبت مروة محمود الياس

عادة قضم الأظافر أحد أسوأ العادات التى يمكن أن يعتادها الشخص، فهى عادة مرضية قد ترتبط فى كثير من الأحيان مع اضطرابات نفسية، كالشعور بالتوتر، أو العصبية، أو الخوف الشديد، أو هى مجرد فعل يقوم به الإنسان دون وعى منه لمخاطره الصحية.

ذكر تقرير نشر فى موقع gentle dental مجموعة من أبرز الأضرار الصحية لقضم الاظافر، مؤكدا على ضرورة التوقف عن مثل هذه العادة نظرا لأنها من أبرز أسباب العدوى ونقلها، وأحد أهم أسباب الإصابة بالأمراض للكبار والصغار.



ومن أبرز هذه الأضرار الصحية لقضم الأظافر :

ـ حتى وان كانت الاظافر تبدو نظيفة إلا أنها تحوى الكثير من البكتيريا الناقلة للعدوى، مثل السلمونيلا والقولونية، وهى بكتيريا خطيرة يجب الوقاية منها، وقضم الأظافر يزيد فرص الإصابة بها.

ـ من أضرار قضم الاظافر أنها تضر بصحة الفم وتسبب رائحة كريهة له، فصلا عن أنها تسبب اضطراب الامعاء، فتسبب التهابات معوية شديدة.

ـ قضم الاظافر يتسبب فى الإصابة بالحبوب والدمامل على جوانب الفم والأصابع، وتكون مؤلمة وقد تحوى الصديد.

ـ تتسبب هذه العادة فى تشقق الاسنان مما يضر بصحة الاسنان وسلامتها، وعلاجها أمر غير سهل.

ـ هذه العادة عادة ترتبط بالضغط على الاسنان مما قد يسبب التهاب اللثة وحساسية الاسنان.

ـ تظل البكتيريا على الفم وحوله، وقد تصبح المنطقة حول الفم داكنة بسبب هذه العادة غير الصحية.