تعرف على أسباب قضم الأظافر والعلاجات المتاحة

كتب – حسام الشقويرى

قضم الأظافر ، المعروف أيضًا باسم بلع الظفر، هو عادة شائعة تؤثر على العديد من الأشخاص حول العالم. وفقًا لدراسة نشرت في مجلة الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية ، فإن قضم الأظافر يؤثر على ما يصل إلى 30٪ من الأطفال والشباب وحتى 45٪ من المراهقين. يمكن أن يكون قضم الأظافر عادة محرجة ومضرة يمكن أن يكون لها العديد من العواقب السلبية ، بما في ذلك الالتهابات وتشوهات الأظافر ومشاكل الأسنان وفقا لما نشره موقع onlymyhealth

أسباب قضم الأظافر

قضم الأظافر عادة شائعة ترتبط غالبًا بالتوتر والقلق والملل. ومع ذلك ، يمكن أن تسهم عدة عوامل في تطوير هذه العادة.

1. العوامل النفسية



يمكن أن يكون قضم الأظافر علامة على حالة نفسية أساسية مثل القلق أو الاكتئاب أو اضطراب الوسواس القهري (OCD). قد يجد الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالات أن قضم أظافرهم يوفر راحة مؤقتة من أعراضهم. المواقف العصيبة مثل الامتحانات والأحداث الاجتماعية والمشكلات المتعلقة بالعمل يمكن أن تؤدي أيضًا إلى قضم الأظافر.

2. علم الوراثة



أظهرت الدراسات أن قضم الأظافر قد يكون له مكون وراثي. إذا كان لديك تاريخ عائلي من قضم الأظافر ، فقد تكون أكثر عرضة لتطوير هذه العادة.

3. الكمالية



قد يطور الأشخاص الذين يتسمون بالكمال قضم الأظافر كوسيلة لتخفيف قلقهم أو إجهادهم. قد يشعرون أنهم بحاجة إلى الحصول على كل شيء بشكل مثالي ، بما في ذلك أظافرهم ، وقد يعضهم لتحقيق ذلك.

4. اضطراب المعالجة الحسية



اضطراب المعالجة الحسية (SPD) هو حالة يواجه فيها الدماغ صعوبة في معالجة المعلومات الحسية. قد يجد الأشخاص المصابون بالـ SPD أنهم بحاجة إلى عض أظافرهم لتنظيم مدخلاتهم الحسية.

خيارات العلاج

إذا كنت تعانين من قضم الأظافر ، فهناك العديد من خيارات العلاج المتاحة. فيما يلي بعض أكثر الطرق فعالية:

1. العلاج السلوكي



العلاج السلوكي هو نوع من العلاج الذي يهدف إلى تغيير سلوك الشخص. في حالة عض الأظافر ، قد يستخدم المعالج تقنيات مثل التدريب على عكس العادة أو العلاج السلوكي المعرفي (CBT) أو العلاج بالتعرض. يمكن أن تساعدك هذه العلاجات في تحديد المحفزات التي تسبب لك عض أظافرك ووضع استراتيجيات للتغلب عليها.

2. الأدوية



في بعض الحالات ، قد يتم وصف الأدوية مثل مضادات الاكتئاب أو الأدوية المضادة للقلق للمساعدة في إدارة أعراض الحالات النفسية الأساسية التي قد تساهم في قضم الأظافر.

3. تقنيات المساعدة الذاتية



هناك العديد من تقنيات المساعدة الذاتية التي يمكنك تجربتها للتوقف عن قضم أظافرك ، بما في ذلك:

الحفاظ على أظافرك قصيرة ونظيفة لتقليل الرغبة في عضها.

استخدام طلاء أظافر ذو مذاق مُر أو ارتداء قفازات لزيادة صعوبة قضم أظافرك.

تحديد وتجنب المسببات مثل التوتر أو الملل أو القلق.

إيجاد سلوكيات بديلة لتحل محل قضم الأظافر ، مثل التململ بكرة التوتر أو مضغ العلكة.

كافئ نفسك على عدم قضم أظافرك بالتعزيز الإيجابي.

4. العلاج بالتنويم المغناطيسي



العلاج بالتنويم المغناطيسي هو نوع من العلاج يستخدم التنويم المغناطيسي لمساعدة الأشخاص على التغلب على مجموعة متنوعة من الحالات ، بما في ذلك قضم الأظافر. يمكن أن يساعدك العلاج بالتنويم المغناطيسي على تطوير عادات وسلوكيات إيجابية وتقليل مستويات القلق والتوتر لديك.

قضم الأظافر عادة شائعة يمكن أن يكون لها العديد من النتائج السلبية. إذا كنت تعاني من قضم الأظافر ، فمن الضروري أن تفهم الأسباب الكامنة وخيارات العلاج المتاحة. من خلال العلاج والدعم المناسبين ، يمكنك التغلب على هذه العادة وتحسين صحتك العامة ورفاهيتك. إذا كنت تعاني من قضم الأظافر ، ففكر في التواصل مع أخصائي رعاية صحية للحصول على المساعدة.