7 طرق فعالة لوقف عادة قضم الأظافر لدى الأطفال

كتبت فاطمة خليل

قضم الأظافر من العادات السيئة التى يقوم بها الأطفال وقد تؤدى إلى تلف الأنسجة المحيطة بالأظافر والبشرة، كما قد يعانى طفلك أيضًا من بعض الألم وتكون أظافره غير طبيعية، ما قد يؤدى إلى الإصابة بعدوى فطرية، وفى هذا التقرير نتعرف على 7 طرق فعالة لوقف عادة قضم الأظافر لدى الطفل، بحسب موقع "health".

عادة قضم الأظافر عند الأطفال



3 أسباب تؤدي إلى قضم الأظافر عند الأطفال



1. الملل

هل تعلم إذا كان طفلك يشعر بالملل، فيمكنه حينئذٍ البدء في قضم أظافره لأنه لا يوجد شيء آخر يفعله.

2. لتخفيف التوتر والإجهاد

قد يكون قضم الأظافر ناتجًا عن أي نوع من الإجهاد (عندما يرفض الآباء الحصول على لعبة أو شيكولاتة).

3. للمساعدة في النوم

هناك العديد من الأطفال الذين يقومون بقضم أظافرهم بدلاً من مص إبهامهم للنوم، لكن لا ينبغي السماح للأطفال بقضم أظافرهم.

7 نصائح لوقف عادة قضم الأظافر لدى الأطفال:



1. اجعله يدرك أن قضم الأظافر عادة سيئة

إذا كان طفلك كبيرًا بما يكفى، لنقل بين سن 5 و6 سنوات ولديه عادة قضم أظافره، اشرح له بلطف أن هذه عادة سيئة، لإخباره ووضع حد لهذه العادة امنحه لمسة على كتفه وهذا سوف يساعد في التخلص من هذه العادة.

2. تقليم أظافره

لا يستطيع طفلك قضم أظافره عند قصها لذا حاول أن تجعل الأظافر قصيرة، سيضمن ذلك عدم دخول البكتيريا والأوساخ الموجودة تحت الأظافر إلى جسم طفلك وتؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية.

3. تهدئة الطفل

إذا كان طفلك يقضم أظافره في كثير من الأحيان بسبب الإجهاد، فقدم له كرة مطاطية، أو حتى قطعة من القماش الناعم لتثبيتها لتجنب قضم الأظافر وبصرف النظر عن هذا، تحدث إلى طفلك وحاول العثور على مصدر التوتر.

4. ابحث عن بديل

كلما رأيت أطفالك يقومون بقضم أظافرهم، قدم بديلاً يمكن أن يكون البديل الأطعمة الصحية يمكنك أيضًا مساعدتهم على الانغماس فى أى أنشطة داخلية أو خارجية حتى تنشغل أيديهم بخيارات جيدة أخرى.

5. كافئ طفلك

كافئه على عدم قضم أظافره سيكون هذا مفيدًا في تحفيزه على الابتعاد عن تلك العادة السيئة.

6. حوّل انتباه أطفالك

ما عليك سوى تحويل انتباه الطفل إلى التلوين أو ممارسة الألعاب أو الرقص عندما يشعر بالملل بدلاً من قضم الأظافر. شجع الطفل على القيام بنشاط جديد أو تعلم مهارة جديدة حافظ على مشاركة الأطفال.

7. احصل على الدعم

إذا لم تكن قد اكتشفت بعد كيفية منع طفلك من قضم أظافره، أخبر حضانة طفلك أو مدرسته أيضًا بما يفعلونه في المنزل. سيتذكر طفلك على الفور عدم قضم أظافره أثناء عدم وجودك إذا قمت بذلك.