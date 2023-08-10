قضم الأظافر يضر بصحة أسنانك.. اعرف السبب

كتبت فاطمة خليل

أسباب قضم الأظافر غالبًا ما يختلف سبب بدء قضم الأظافر من شخص لآخر. تقول إحدى النظريات أنها تساعدهم على تنظيم عواطفهم. ومع ذلك، فهذه ليست آلية التأقلم الأكثر صحة ويمكن أن تسبب فساد شكل أسنانك. قضم الأظافر وصحة الأسنان قضم الأظافر عادة شائعة بين الأطفال وكذلك البالغين، حيث يمكن للبعض أن يلجأ إلى قضم الأظافر دون وعي عندما يفكر أو يكون عصبيًا أو يشعر بالملل، ومع ذلك ، فإن هذه العادة التي تبدو شائعة أو غير ضارة يمكن أن يكون لها عواقب صحية ضارة بأسنانك وصحتك بشكل عام، فى هذا التقرير نتعرف على الأسباب التى تجعل قضم الأظافر عادة سيئة تؤثر على أسنانك، بحسب موقع تايمز أوف إنديا.غالبًا ما يختلف سبب بدء قضم الأظافر من شخص لآخر. تقول إحدى النظريات أنها تساعدهم على تنظيم عواطفهم. ومع ذلك، فهذه ليست آلية التأقلم الأكثر صحة ويمكن أن تسبب فساد شكل أسنانك.

وفقًا لجمعية طب الأسنان الأمريكية، فإن قضم الأظافر يمكن أن يكسر أسنانك. إذا كان لديك تركيبات ، فإن قضم الأظافر يمكن أن يزيد أيضًا من خطر فقدان الأسنان.

وفقًا للأبحاث، من المرجح أن يصاب قضم الأظافر بصرير الأسنان – وهو الفعل غير المقصود المتمثل في طحن الأسنان. يمكن أن تؤدي هذه العادة إلى المزيد من الصداع وآلام الوجه وانحسار اللثة وحساسية الأسنان وحتى فقدان الأسنان.



مخاطر أخرى مرتبطة بقضم الأظافر

بصرف النظر عن تلف الأسنان ، يمكن أن يؤدي قضم الأظافر أيضًا إلى زيادة تعرضك للبكتيريا. في حين أنها قد تبدو نظيفة ، يمكن أن تحتوي أظافرك على بكتيريا خطيرة مسببة للأمراض ، مثل الإشريكية القولونية والسالمونيلا. عندما تقضم أظافرك ، يمكن لهذه البكتيريا أن تنتقل من أصابعك إلى الفم والأمعاء. هذا يمكن أن يؤدي إلى التهابات الجهاز الهضمي الشديدة.

الأشخاص الذين يقضمون أظافرهم بشكل اعتيادي معرضون أيضًا لخطر متزايد للإصابة بالداحس – وهي عدوى مؤذية في أطراف الأصابع تسبب احمرارًا وتورمًا وصديدًا يجب تفريغها جراحيًا من فراش الظفر.



من هو أكثر عرضة لقضم الأظافر؟

يبدو أن الأطفال والمراهقين هم الأكثر عرضة لقضم الأظافر. تشير بعض التقديرات إلى أن ما يقرب من 40%من الأطفال وما يقرب من نصف المراهقين يقضمون أظافرهم.



نصائح لوقف قضم الأظافر

بينما قد يكون قول هذا أسهل من فعله ، إليك بعض الحيل للتخلص من هذه العادة "التلقائية". توصي الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية بما يلي:

حافظ على تقليم أظافرك.

ضعي طلاء أظافر مرير المذاق على أظافرك.

استبدل عادة قضم الأظافر بعادة جيدة. على سبيل المثال ، عندما تشعر برغبة في قضم أظافرك ، حاول اللعب بكرة التوتر.

حدد محفزاتك. من خلال معرفة أسباب قضم أظافرك ، يمكنك معرفة كيفية تجنب هذه المواقف.

حاولي التوقف تدريجياً عن قضم أظافرك. يمكنك البدء بمحاولة التوقف عن قضم مجموعة واحدة من الأظافر ثم المضي قدمًا في التخلص من مجموعة أخرى.