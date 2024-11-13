متبقى37 يوما.. تعرف على موعد بداية فصل الشتاء رسمياً

كتب محمود راغب

37 يوما يفصلنا عن بداية فصل الشتاء، والذى يبدأ رسميا السبت 21 ديسمبر ويستمر 88 يوما و 23 ساعة، بعد أن بدأ فصل الخريف الأحد 22 سبتمبر وطوله 89 يوما و 20 ساعة.

الحسابات الفلكية مواعيد بدايات وأطوال فصول السنة، حيث بدأ فصل الصيف الخميس 20 يونيه 2024 واستمر 93 يوما و 15 ساعة وانتهى السبت 21 سبتمبر، وبعدها بدأ فصل الخريف الأحد 22 سبتمبر وطوله 89 يوما و 20 ساعة، بينما فصل الشتاء يبدأ السبت 21 ديسمبر ويستمر 88 يوما و 23 ساعة.

فصل الخريف بدأ الأحد 22 سبتمبر وطوله 89 يوما و 20 ساعة، وذلك بعد أن انتهى فصل الصيف الذى استمر 93 يوما و15 ساعة.

وبعد أن تجاوزت الشمس الانقلاب الصيفي بدأت حركة الشمس الظاهرية في الاتجاه تدريجياً نحو الجنوب، ويتناقص ميل أشعتها، حتى بلغ الصفر حول يوم 23 من شهر سبتمبر ( الاعتدال الخريفي فتتعامد أشعة الشمس على خط الاستواء، ويتساوى ثانية طول الليل والنهار لجميع الأماكن على سطح الكرة الأرضية، ويحدث الخريف بالنصف الشمالي والربيع في النصف الجنوبي.