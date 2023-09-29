تعرف على موعد الانقلاب الشتوى وفصل الشتاء مع بداية الخريف

كتب محمود راغب

بدأ فصل الخريف رسمياً يوم السبت 23 سبتمبر الجارى، ومتوقع أن يستمر 89 يوما و20 ساعة و37 دقيقة وفقا للحسابات الفلكية، حتى موعد الانقلاب الشتوي في 22 ديسمبر المقبل.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أصدرت بيانا تفصيليا عن وصف المناخ خلال فصل الخريف لعام 2023 على جمهورية مصر العربية، مشيرة إلى أن فصل الخريف فصل انتقالى ينقلنا من حرارة ورطوبة فصل الصيف إلى انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار.

وتشير توقعات التنبؤات الفصلية التابعة للهيئة أن خريف هذا العام في ظل التغيرات المناخية يشهد زيادة في معدلات سقوط الأمطار أثناء تعرض البلاد لحالات عدم الاستقرار، خاصة على مناطق من السواحل الشمالية.

وتابعت هيئة الأرصاد: "من سمات فصل الخريف عندما يتواجد منخفض جوي شديد البرودة في طبقات الجو العليا تتهيأ الفرصة لتكون السحب والعواصف الرعدية التى تتسبب أحيانا في زيادة فرص سقوط الأمطار المصحوبة بحبات ثلجية على مناطق متفرقة من شمال البلاد وسيناء".

وفى بعض الأحيان يتأثر جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء بامتداد منخفض السودان الموسمى، الذي يؤدى إلى سقوط الأمطار الغزيرة، ومن المتوقع خلال خريف هذا العام أن تزيد فرص تشكل السيول على المناطق الجبلية في سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد.

ومناخ فصل الخريف يتسم دائما بالاعتدال في درجات الحرارة، ولكن وفقا للتنبؤات الفصلية هذا العام قد يتخلله بعض الارتفاعات المؤقتة فى درجات الحرارة العظمى على بعض المناطق، خاصة في النصف الأول من فصل الخريف.

ومن سمات فصل الخريف تكون الشبورة المائية التى تكون كثيفة تصل لحد الضباب أحيانا، وذلك في بعض الأيام من الاستقرار في الأحوال الجوية خاصة على الطرق القريبة من مسطحات مائية أو مناطق زراعية.