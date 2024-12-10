لماذا تكون لدى بعض الأشخاص قدرة أكثر على تحمل الألم.. أسباب لا تتوقعها

كتبت فاطمة ياسر

بعض الأشخاص لديهم "قدرة عالية على تحمل الألم" ويتباهون بهذا الأمر، وكأنها علامة على القوة، لكن هل يدعم العلم فكرة أن بعض الناس يشعرون بألم أقل من غيرهم حقًا؟، يوضح هذا التقرير المنشور عبر موقع indianexpress.

الألم هو تجربة تتشكل وفقًا لحالتنا النفسية وسياقنا الاجتماعي، مع العديد من المتغيرات، وفي مقابلاتنا مع الأطفال حول تجاربهم مع الألم ، يربط كثيرون الألم بـ"الصلابة"، ويبدو أن التوقعات الاجتماعية تشكل فهمنا للألم منذ سن مبكرة، وهناك أيضًا الكثير من المفاهيم الخاطئة حول الألم، والتي تساهم في عدم المساواة في الرعاية الصحية التي تؤثر على ملايين الأشخاص.

ما عتبة الألم وما ليست كذلك؟

يشير مصطلح عتبة الألم من الناحية الفنية إلى النقطة التي يصبح عندها الحدث، مثل الحرارة أو البرودة أو الضغط، مؤلماً، وهو يختلف عن تحمل الألم، الذي يقيس مقدار الألم الذي يستطيع الشخص تحمله قبل أن يحتاج إلى الراحة.

ورغم أن هذين المصطلحين كثيراً ما يختلطان في اللغة اليومية، فإنهما يصفان جوانب مختلفة من تجربة الألم، والتمييز بينهما أمر بالغ الأهمية، وخاصة في بيئات البحث.

ما مدى ثبات الألم؟

إن استقرار الألم أمر مثير للجدال، وربما يعتمد على كيفية اختبارها، فبعض التقنيات تنتج نتائج متسقة إلى حد ما، ولكن الألم قد تكون أقرب إلى "منطقة عدم اليقين" وليس نقطة ثابتة للانتقال من عدم الألم إلى الألم، وقد زعمنا أن مدى تباين عتبة الألم لدى شخص ما قد يوفر في المستقبل معلومات قيمة قد تساعدنا في فهم مخاطر الألم المزمن وأفضل خيارات العلاج له.

التأثيرات البيولوجية على الألم

تتأثر الألم بمجموعة متنوعة من العوامل البيولوجية. والآن، دعونا نستكشف العوامل الوراثية والهرمونات والجهاز العصبي والجهاز المناعي.

أيهمها أكثر قدرة على تحمل الألم الرجال أم النساء؟

وغالبًا ما يكون لدى الرجال قدرة أكبر على تحمل الألم مقارنة بالنساء في التجارب، وقد يكون هذا بسبب الاختلافات الهرمونية، مثل تأثير هرمون التستوستيرون. من ناحية أخرى، قد تعكس الاختلافات القائمة على الجنس في حساسية الألم الأعراف الاجتماعية التي تتطلب قدرًا أكبر من الثبات من الرجال مقارنة بالنساء.

الجهاز العصبي في الألم المزمن

قد يعاني بعض الأشخاص من آلام طويلة الأمد وقد تكون عتبات الألم لديهم أقل. وقد يكون هذا بسبب التحسس المركزي، حيث يبدو الجهاز العصبي في حالة تأهب أعلى للأحداث الضارة المحتملة.

لم يتضح بعد ما إذا كان بعض الأشخاص لديهم قدرة تحمل للألم أقل قبل أن يصابوا بالألم المزمن، أو ما إذا كانت هذه القدرة تنخفض في وقت لاحق. ومع ذلك، فإن وجود التحسس المركزي قد يساعد الأطباء على تحديد العلاجات التي قد تكون أكثر فعالية.

الجهاز المناعي و الألم

يمكن أن يؤثر الجهاز المناعي على الإشارات العصبية و الألم، ويمكن أن يؤدي الالتهاب في الجسم، كما هو الحال عندما تصاب بنزلة برد أو إنفلونزا، إلى انخفاض الألم لديك فجأة، وعانى العديد من الأشخاص من نسخة قصيرة الأمد من التحسس المركزي الناجم عن الالتهاب.

كما أن الإصابة الحادة مثل التواء الكاحل تؤدي إلى حدوث التهاب يؤدي إلى انخفاض عتبة الألم، وأحد الأسباب التي تجعل الثلج يساعد في علاج التواء الكاحل هو أنه يتحكم في الالتهاب في موقع الإصابة، مما يسمح لعتبة الألم بالتعافي قليلاً، وكل هذه التأثيرات البيولوجية (وغيرها) ليست سوى بداية لغز عتبة الألم.

التأثيرات النفسية

ترتبط العوامل النفسية مثل القلق والخوف والقلق بشأن الألم بانخفاض عتبة الألم، وعلى الجانب الآخر، قد تؤدي استراتيجيات مثل اليقظة والاسترخاء إلى رفع عتبة الألم.

الآثار المترتبة على التعافي من الألم

إن فهم حدود الألم ليس مجرد تمرين بل له آثار عملية على الرعاية الصحية، فإن سوء تقدير الألم الذي يعاني منه شخص ما قد يؤدي إلى علاج غير كاف أو الإفراط في استخدام مسكنات الألم.

