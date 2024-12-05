لماذا تزداد آلام المفاصل مع انخفاض درجات الحرارة؟ .. الوقاية والعلاج

كتب – حسام الشقويرى

مع انخفاض درجات الحرارة، تزاد آلام والتهاب المفاصل. غالبًا ما يؤدي برد الشتاء إلى تفاقم الأعراض، مما يؤدي إلى زيادة في زيارات الطبيب وأيام الألم للمصابين. وفقا لما نشره موقع thehealthsite.

لماذا يؤثر الطقس البارد على صحة المفاصل؟



"لا يتسبب الطقس البارد في إتلاف المفاصل بشكل مباشر، لكنه قد يؤدي إلى تفاقم الحالات الموجودة مثل هشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتويدي واضطرابات المفاصل الأخرى"، و تساهم عدة عوامل بما في ذلك:

1. انخفاض الضغط الجوي



يمكن أن يؤدي تغير الضغط الجوي إلى تمدد الأنسجة قليلاً، مما يزيد الضغط على المفاصل ويؤدي إلى الألم.

2. انخفاض تدفق الدم



يؤدي الطقس البارد إلى تضييق الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى انخفاض تدفق الدم إلى الأطراف، مما قد يؤدي إلى زيادة التصلب وعدم الراحة.

3. انخفاض مستويات النشاط



يميل الأشخاص إلى الحركة بشكل أقل في الأشهر الباردة، مما يؤدي إلى تصلب المفاصل وضعف العضلات التي لا تستطيع دعم المفاصل بشكل فعال.

4. حساسية الطقس



يعتبر بعض الأفراد المصابين بالتهاب المفاصل أكثر حساسية لتغيرات الطقس، على الرغم من أن السبب الدقيق لا يزال قيد الدراسة.

نصائح الوقاية والعلاج



فيما يلي بعض النصائح التي وافق عليها الخبراء:

1. ابق دافئًا



إن الحفاظ على دفء جسمك أمر ضروري لتقليل آلام المفاصل. ارتدِ طبقات من الملابس واستخدم ملابس دافئة تغطي المفاصل مثل القفازات والأوشحة وأكمام الركبة. ضع في اعتبارك استخدام وسادات التدفئة أو الحمامات الدافئة لتخفيف التصلب وتحسين تدفق الدم.

2. استمر في التحرك



على الرغم من أن البقاء دافئًا تحت بطانية قد يكون مغريًا، إلا أن الخمول قد يؤدي إلى تفاقم آلام المفاصل. مارس تمارين منخفضة التأثير مثل اليوجا أو المشي أو السباحة للحفاظ على ترطيب المفاصل وقوة العضلات. قم بالإحماء قبل أي نشاط بدني لتحضير مفاصلك للحركة.

3. الحفاظ على وزن صحي



الوزن الزائد يضع ضغطًا إضافيًا على المفاصل، وخاصة الركبتين والوركين والعمود الفقري. اختر نظامًا غذائيًا متوازنًا غنيًا بالأطعمة المضادة للالتهابات مثل أحماض أوميجا 3 الدهنية (الموجودة في سمك السلمون والجوز وبذور الكتان) والفواكه والخضراوات. حافظ على ترطيب جسمك للحفاظ على صحة الغضاريف.

4. استخدم معدات داعمة



فكر في استخدام دعامات أو دعامات للمفاصل لتخفيف الضغط على المناطق المصابة. كما أن ارتداء الأحذية المناسبة التي تدعم قوس القدم أمر بالغ الأهمية لتقليل إجهاد المفاصل.

5. اهتم بوضعية جسمك



يمكن أن يؤدي وضع الجسم السيئ إلى تفاقم آلام المفاصل. مارس الجلوس والوقوف بطرق توزع الوزن بالتساوي. استخدم الأثاث والأدوات المريحة لدعم أنشطتك اليومية.

6. اطلب المشورة الطبية



في حالة استمرار الأعراض أو تفاقمها، استشر أخصائي الرعاية الصحية. قد يوصيك بما يلي:

ـ مسكنات الألم المتاحة دون وصفة طبية أو الأدوية الموصوفة.

ـ العلاج الطبيعي لتقوية العضلات وتحسين وظيفة المفاصل.

ـ الحقن أو التدخلات الطبية الأخرى في الحالات الشديدة.

