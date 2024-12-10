رجال الحماية المدنية يواصلون البحث عن مفقودين أسفل عقار العباسية المنهار

كتب عبد الرحمن سيد

لقى شخصان مصرعهما وتم إنقاذ 6 آخرين من أسفل أنقاض عقار الوايلى المنهار وسط تواجد القيادات الأمنية لمتابعة عمليات البحث.

وتقوم قوات الإنقاذ البرى والحماية المدنية بالبحث عن المفقودين أسفل الانقاض ، فيما يقوم رجال المباحث بسماع اقوال الشهود لبيان عدد قاطنى العقار.

وكشف الفحص الاولى بان العقار المنهار فى منطقة العباسية خلف كلية الهندسة يتبع حي الوايلى.، ويتكون من 5 طوابق ويقطن به عدد من السكان .

وانتقل لموقع الحادث قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات رفع الأنقاض، وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات .

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية امن القاهرة بلاغاً يفيد بوقوع انهيار عقار بمنطقة الوايلى وعلى الفور هرعت قوات الحماية المدنية والشرطة والاسعاف الى مكان البلاغ ..

وتقوم قوات الشرطة بفرض كردون امنى بالمنطقة والبحث عن المفقودين جراء الحادث .



