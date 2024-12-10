انتشال 7 جثث وإنقاذ 3 أشخاص من أسفل ركام عقار العباسية المنهار

كتب عبد الرحمن سيد

انتشل رجال الحماية المدنية بالقاهرة 7 جثامين وتم إنقاذ 3 أشخاص آخرين من أسفل ركام عقار العباسية المنهار، وسط تواجد سيارات الإسعاف وتم نقلهم الي المستشفى.

وكشفت المعاينة الأولية لـ حادث انهيار عقار العباسية، أن المنزل مكون من أرضى و4 طوابق وروف ومبنى على قطعة أرض من عام 1961 وانهار على ساكنيه فجر اليوم وهو من العقارات القديمة بالمنطقة وحدثت تشققات ثم انهيار كامل للعقار على قاطنيه، ويتم استكمال عمليات البحث عن أى ضحايا جراء الانهيار.

كان شخصان لقيا مصرعهما وتم انقاذ 6 آخرين من أسفل أنقاض عقار الوايلى المنهار وسط تواجد القيادات الأمنية لمتابعة عمليات البحث.

وتقوم قوات الإنقاذ البرى والحماية المدنية بالبحث عن المفقودين أسفل الانقاض، فيما يقوم رجال المباحث بسماع اقوال الشهود لبيان عدد قاطنى العقار، وكشف الفحص الأولى بأن العقار المنهار فى منطقة العباسية خلف كلية الهندسة يتبع حي الوايلى، ويتكون من 5 طوابق ويقطن به عدد من السكان.

وانتقل لموقع الحادث قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات رفع الأنقاض، وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغاً يفيد بوقوع انهيار عقار بمنطقة العباسية، وعلى الفور هرعت قوات الحماية المدنية والشرطة والإسعاف إلى مكان البلاغ، وتقوم قوات الشرطة بفرض كردون أمنى بالمنطقة والبحث عن المفقودين جراء الانهيار.