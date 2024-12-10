محافظ القاهرة يوجه يتقديم الإعانات لمتضررى عقار العباسية المنهار

كتب سيد الخلفاوى

وجه الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بتقديم الرعاية الصحية المكثفة لمصابى حادث انهيار عقار بشارع العباسية خلف كلية الهندسة بحي الوايلى، وتقديم الإعانات العاجلة للمتضررين.

وتواصل قوات الحماية المدنية البحث عن ناجيين أسفل عقار العباسية المنهار صباح اليوم،بـ 79 شارع العباسية خلف كلية الهندسة بحى الوايلى، حيث تمكنت حتى الأن من انقاذ 3 أشخاص بعد اخراجهم من تحت الأنقاض، وسفر العقار عن حالتى وفاة، حتى الان.

وأكدت محافظة القاهرة، أن عقار العباسية المنهار، من المبانى القديمة المقامة فى الستينيات ومكون من أرضى و4 طوابق وروف.

ويشرف الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة يرافقه اللواء طارق راشد مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة على عمليات إنقاذ سكان العقار المنهار بـ 79 شارع العباسية خلف كلية الهندسة بحي الوايلى.

كما يتواجد بموقع العقار اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام وعدد من قيادات المحافظة.

وكانت غرفة العمليات المركزية بـ محافظة القاهرة قد تلقت بلاغًا بانهيار العقار وهو من المبانى القديمة المقامة فى الستينات ومكون من أرضى و4 طوابق وروف وعلى الفور إنتقل لموقع الحادث قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات رفع الأنقاض، وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات .

وتمكنت قوات الحماية المدنية من استخراج 3 مصابين من تحت الانقاض تم نقلهم إلى مستشفى الدمرداش لتلقى العلاج اللازم، وحالتى وفاة، وماتزال قوات الحماية المدنية والإنقاذ المركزى وأجهزة المحافظة تواصل البحث عن ناجين تحت الانقاض .



وقرر د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لـ فحص العقار المنهار والعقارات المجاورة له، مع اخلاء العقارات المجاورة له احترازيًا من السكان دون المنقولات لبيان مدى تأثرها من الإنهيار .