انتشال جثمانين و3 مصابين إثر انهيار عقار فى العباسية

كتب سيد الخلفاوى

أشرف الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة يرافقه اللواء طارق راشد مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، على عمليات إنقاذ سكان العقار المنهار بـ 79 شارع العباسية خلف كلية الهندسة بحي الوايلى.

كما يتواجد بموقع العقار اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام وعدد من قيادات المحافظة.

كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، قد تلقت بلاغًا بانهيار العقار وهو من المبانى القديمة المقامة فى الستينات ومكون من أرضى و4 طوابق وروف، على الفور انتقل لموقع الحادث قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات رفع الأنقاض، وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات .

وتمكنت قوات الحماية المدنية من استخراج 3 مصابين من تحت الانقاض تم نقلهم إلى مستشفى الدمرداش لتلقى العلاج اللازم، وحالتى وفاة، وماتزال قوات الحماية المدنية والإنقاذ المركزى وأجهزة المحافظة تواصل البحث عن ناجين تحت الانقاض.

ووجه محافظ القاهرة بتقديم الرعاية الصحية المكثفة لمصابى الحادث، والإعانات العاجلة للمتضررين .



وقرر د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص العقار المنهار والعقارات المجاورة له، مع اخلاء العقارات المجاورة له احترازيًا من السكان دون المنقولات لبيان مدى تأثرها من الإنهيار .



عمليات إنقاذ سكان العقار المنهار



محافظ القاهرة يتابع عمليات إنقاذ سكان العقار المنهار



محافظ القاهرة يتفقد موقع العقار المنهار