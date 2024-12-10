اليوم السابع
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النيابة تستمتع لأقوال مصابى عقار العباسية فى المستشفى وحصر التلفيات

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 12:22 م
النيابة تستمتع لأقوال مصابى عقار العباسية فى المستشفى وحصر التلفيات انهيار عقار
كتب عبد الرحمن سيد

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يستمع فريق من النيابة لأقوال المصابين الثلاثة فى حادث عقار العباسية المنهار فى المستشفى ، كما يتم حصر التلفيات والممتلكات والتأكد من سلامة العقارات المجاورة له مع تشكيل لجنة هندسية للعمل على التأكد من عدم وجود أى تصدعات أو شروخ فى المبانى حرصا على سلامة قاطينها.

وكشفت المعاينة الأولية لحادث انهيار عقار العباسية ، أن المنزل مكون من أرضى و4 طوابق وروف ومبنى على قطعة أرض من عام 1961 وانهار على ساكنيه فجر اليوم وهو من العقارات القديمة بالمنطقة وحدثت تشققات ثم انهيار كامل للعقار على قاطنيه ويتم استكمال عمليات البحث عن أى ضحايا جراء الانهيار.

وتتمركز 6 سيارات اسعاف بمحيط العقار المنهار بمنطقة العباسية لنقل اى اشخاص يتم العثور عليهم من أسفل ركام العقار المنهار إلى المستشفى فى لحظات مع استمرار عمليات البحث عن مفقودين.

وكان 7 أشخاص لقو مصرعهم أسفل انقاض عقار الوايلى المنهار وسط تواجد القيادات الأمنية لمتابعة عمليات البحث.

وتقوم قوات الانقاض الإنقاذ البرى والحماية المدنية بالبحث عن المفقودين أسفل الانقاض ، فيما يقوم رجال المباحث بـ سماع اقوال الشهود لبيان عدد قاطنى العقار.

وكشف الفحص الاولى بان العقار المنهار فى منطقة العباسية خلف كلية الهندسة يتبع حي الوايلى.، ويتكون من 5 طوابق ويقطن به عدد من السكان .

وانتقل لموقع الحادث قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات رفع الأنقاض، وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية امن القاهرة بلاغاً يفيد بوقوع انهيار عقار بمنطقة العباسية وعلى الفور هرعت قوات الحماية المدنية والشرطة والاسعاف الى مكان البلاغ.

وتقوم قوات الشرطة بفرض كردون امنى بالمنطقة والبحث عن المفقودين جراء الحادث.







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