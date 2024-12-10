الاستماع لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات انهيار عقار العباسية

كتب عبد الرحمن سيد

يستمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة لأقوال شهود العيان، لـ كشف ملابسات العقار المنهار بمنطقة العباسية، مع استمرار عمليات البحث عن مفقودين.

كان شخصان لقيا مصرعهما وتم انقاذ 6 آخرين من أسفل انقاض عقار الوايلى المنهار وسط تواجد القيادات الأمنية لمتابعة عمليات البحث.

وتقوم قوات الإنقاذ البرى والحماية المدنية بـ البحث عن المفقودين أسفل الانقاض، فيما يقوم رجال المباحث بسماع اقوال الشهود لبيان عدد قاطنى العقار .

وكشف الفحص الأولى بان العقار المنهار فى منطقة العباسية خلف كلية الهندسة يتبع حي الوايلى، ويتكون من 5 طوابق ويقطن به عدد من السكان .

وانتقل لموقع الحادث قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات رفع الأنقاض، وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات .

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية امن القاهرة بلاغاً يفيد بوقوع انهيار عقار بمنطقة العباسية وعلى الفور هرعت قوات الحماية المدنية والشرطة والاسعاف الى مكان البلاغ .

وتقوم قوات الشرطة بفرض كردون امنى بالمنطقة والبحث عن المفقودين جراء الحادث .