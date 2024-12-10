استمرار رفع أنقاض عقار العباسية المنهار ومصرع 8 أشخاص.. فيديو

كتب سيد الخلفاوى

قدم اليوم السابع بث مباشر من أمام عقار العباسية المنهار،والذى أسفر عن مصرع 8 أشخاص، حيث تم رفع جزء من انقاض العقار المنهار لإعادة فتح الشارع مرة أخرى أمام حركة المرور.

وكانت أجهزة المحافظة بالتعاون مع مرور القاهرة، اغلقت شارع العباسية جزئيا واجراء تحويلات مرورية لاتاحة الفرصة أمام قوات الحماية المدنية وهيئة نظافة القاهرة رفع الانقاض.

وفى السياق وجه الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بتقديم الرعاية الصحية المكثفة لمصابى حادث انهيار عقار بشارع العباسية خلف كلية الهندسة بحي الوايلى، وتقديم الإعانات العاجلة للمتضررين.

وأكدت محافظة القاهرة، أن عقار العباسية المنهار، من المبانى القديمة المقامة فى الستينيات ومكون من أرضى و4 طوابق وروف.

واشرف الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة يرافقه اللواء طارق راشد مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، صباح اليوم على عمليات إنقاذ سكان العقار المنهار بـ 79 شارع العباسية خلف كلية الهندسة بحي الوايلى.

وكانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقت بلاغًا بانهيار العقار وهو من المبانى القديمة المقامة فى الستينات ومكون من أرضى و4 طوابق وروف.

على الفور إنتقل لموقع الحادث قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات رفع الأنقاض، وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات .

وقرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص العقار المنهار والعقارات المجاورة له، مع اخلاء العقارات المجاورة له احترازيًا من السكان دون المنقولات لبيان مدى تأثرها من الإنهيار .