إغلاق شارع العباسية جزئيا ومواصلة رفع أنقاض العقار المنهار.. صور

كتب سيد الخلفاوى

تواصل قوات الحماية المدنية بالتعاون مع أجهزة محافظة القاهرة، رفع أنقاض العقار المنهار بالعباسية والبحث عن المفقودين أسفل الأنقاض.

واغلقت أجهزة المحافظة بالتعاون مع مرور القاهرة شارع العباسية جزئيا وإجراء تحويلات مرورية لإتاحة الفرصة أمام قوات الحماية المدنية وهيئة نظافة القاهرة رفع الأنقاض، كما تتواجد سيارات الإسعاف بالقرب من موقع العقار.

وفى السياق وجه الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بتقديم الرعاية الصحية المكثفة لمصابى حادث انهيار عقار بشارع العباسية خلف كلية الهندسة بحي الوايلى، وتقديم الإعانات العاجلة للمتضررين.



غلق شارع العباسية

وتواصل قوات الحماية المدنية البحث عن ناجيين أسفل عقار العباسية المنهار صباح اليوم،بـ 79 شارع العباسية خلف كلية الهندسة بحى الوايلى.

وأكدت محافظة القاهرة، أن عقار العباسية المنهار، من المبانى القديمة المقامة فى الستينيات ومكون من أرضى و4 طوابق وروف.

ويشرف الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة يرافقه اللواء طارق راشد مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة على عمليات إنقاذ سكان العقار المنهار بـ 79 شارع العباسية خلف كلية الهندسة بحي الوايلى.

كما يتواجد بموقع العقار اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام وعدد من قيادات المحافظة.

وكانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقت بلاغًا بانهيار العقار وهو من المبانى القديمة المقامة فى الستينات ومكون من أرضى و4 طوابق وروف وعلى الفور إنتقل لموقع الحادث قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات رفع الأنقاض، وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من استخراج 3 مصابين من تحت الانقاض تم نقلهم إلى مستشفى الدمرداش لتلقى العلاج اللازم، وحالتى وفاة، وماتزال قوات الحماية المدنية والإنقاذ المركزى وأجهزة المحافظة تواصل البحث عن ناجين تحت الانقاض .



وقرر د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص العقار المنهار والعقارات المجاورة له، مع اخلاء العقارات المجاورة له احترازيًا من السكان دون المنقولات لبيان مدى تأثرها من الإنهيار .