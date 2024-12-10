8 متوفين و3 مصابين.. الحصيلة النهائية لحادث انهيار عقار العباسية

كتب عبد الرحمن سيد

بلغت الحصيلة النهائية لـ عقار العباسية المنهار بعد استخراج أخر جثة من رجال الحماية المدنية 8 متوفين و3 مصابين والمتوفين هم عمر محمود أحمد دكروري، محمد بهاء الدين محمد، وليد سليمان عصر، وأحمد سليمان عصر، وأحمد محمد وجثتين يتم بياناتهم والمصابين طارق حسام محمد، 34 سنة، ومحمد عثمان محمد، ومحمد المغربي، وتم نقلهم الى مستشفى الدمرداش.

وتتمركز 6 سيارات إسعاف بـ محيط العقار المنهار بمنطقة العباسية لنقل أي أشخاص يتم العثور عليهم من أسفل ركام العقار المنهار إلى المستشفى فى لحظات مع استمرار عمليات البحث عن مفقودين.

وكان 7 أشخاص لقو مصرعهم أسفل أنقاض عقار العباسية المنهار وسط تواجد القيادات الأمنية لمتابعة عمليات البحث.

وتقوم قوات الإنقاذ البرى والحماية المدنية بـ البحث عن المفقودين أسفل الانقاض، فيما يقوم رجال المباحث بسماع اقوال الشهود لبيان عدد قاطنى العقار، وكشف الفحص الاولى بان العقار المنهار فى منطقة العباسية خلف كلية الهندسة يتبع حي الوايلى، ويتكون من 5 طوابق ويقطن به عدد من السكان .

وانتقل لموقع الحادث قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات رفع الأنقاض، وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات .

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية امن القاهرة بلاغاً يفيد بوقوع انهيار عقار بمنطقة العباسية وعلى الفور هرعت قوات الحماية المدنية والشرطة والإسعاف إلى مكان البلاغ، وتقوم قوات الشرطة بفرض كردون امنى بالمنطقة والبحث عن المفقودين جراء الحادث.