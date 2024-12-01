بتحس بالبرد بسرعة.. فيتامين واحد ها يخلصك من المشكلة وتحس بالدفا

كتبت فاطمة خليل

هل تشعر بالبرد الشديد أكثر من المحيطين بك؟ قد يشير ذلك إلى نقص فيتامين ب 12، ويدعم هذا المغذي الأساسي إنتاج خلايا الدم الحمراء وصحة الأعصاب واستقلاب الطاقة لمعرفة الأعراض وكيفية تعزيز مستويات فيتامين ب 12، اقرأ السطور التالية.

ويؤدي نقص فيتامين ب12 إلى فقر الدم حيث لا توجد خلايا حمراء كافية لنقل الأكسجين.



يمكن أن يسبب هذا شعورًا بالبرد خاصة في يديك وقدميك، ومن الأعراض الأخرى لنقص فيتامين ب12 التعب والضعف والجلد الشاحب أو الأصفر.



ووجد البحث المنشور في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أن الأشخاص الذين يعانون من فقر الدم بسبب نقص فيتامين ب12 غالبًا ما يعانون من عدم تحمل البرد لأن أنسجتهم تفتقر إلى إمداد كافٍ من الأكسجين.



تنظيم درجة الحرارة هو نظام الجسم للحفاظ على درجة حرارة الجسم ثابتة من خلال خلايا الدم الحمراء الغنية بالأكسجين. يمكن لأي فيتامين يؤدي إلى فقر الدم أن يسبب شعورًا مفرطًا بالبرد.



أولًا في القائمة هو فيتامين ب12 الذي إذا انخفض يسبب شعورًا مفرطًا بالبرد في اليدين والساقين. ثانيًا، مستويات حمض الفوليك التي تعد ضرورية لامتصاص فيتامين ب12.



تكشف الدراسة التي نشرت في مجلة علم الأعصاب أن نقص فيتامين ب12 يؤدي إلى تلف الأعصاب الطرفية، مما يضعف تنظيم تدفق الدم ويسبب شعور الأطراف بالبرودة. يلعب فيتامين ب12 دورًا في عملية التمثيل الغذائي للطاقة، وقد يؤدي نقصه إلى تعطيل قدرة الجسم على توليد الحرارة.



يلعب فيتامين ب12 دورًا مهمًا في العديد من وظائف الجسم، بما في ذلك:



- إنتاج خلايا الدم الحمراء: يساعد في تكوين خلايا الدم الحمراء الصحية، التي تنقل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم.

- صحة الأعصاب: يحافظ على الغلاف الواقي حول الأعصاب، مما يضمن نقل الإشارات بكفاءة.

- استقلاب الطاقة: يحول فيتامين ب12 الطعام إلى طاقة، مما يحافظ على دفء الجسم ونشاطه.

عندما تكون مستويات فيتامين ب12 منخفضة، يكافح الجسم لإنتاج ما يكفي من خلايا الدم الحمراء، مما يؤدي إلى فقر الدم. وينتج عن هذا انخفاض توصيل الأكسجين إلى الأنسجة، مما يجعلك تشعر بالبرد أكثر من المعتاد.

علامات نقص فيتامين ب12

بصرف النظر عن الشعور بالبرد الشديد، يمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب12 إلى ظهور أعراض أخرى، مثل:



- الشعور بوخز في اليدين والقدمين

- صعوبة التركيز أو مشاكل الذاكرة

- تغيرات في المزاج، بما في ذلك الانفعال والاكتئاب

إذا لاحظت هذه الأعراض، يجب عليك استشارة الطبيب.

من هم المعرضون لخطر نقص فيتامين ب12؟

فيتامين ب12 مهم لعمل الأعصاب وأن نقصه سيجعلك تشعر بوخز في اليدين والقدمين مما يجعل البرد لا يطاق. وقالت: "أولئك الأكثر عرضة لنقص فيتامين ب12 هم النباتيون وكبار السن وأي شخص يعاني من مرض كرون أو أمراض الاضطرابات الهضمية التي تتداخل مع امتصاص العناصر الغذائية".

كيفية التحقق من نقص فيتامين ب12

يمكن أن يساعدك اختبار دم بسيط في قياس مستويات فيتامين ب12 لديك. تتراوح المستويات الطبيعية عادة بين 200 و900 بيكوجرام لكل مليلتر (بيكوجرام/مل). وعادة ما تعتبر المستويات التي تقل عن 200 بيكوجرام/مل ناقصة.

كيف تزيد مستويات فيتامين ب12 لديك؟

لمكافحة النقص، يعد دمج الأطعمة الغنية بفيتامين ب12 في نظامك الغذائي أمرًا ضروريًا. تشمل بعض المصادر الممتازة:



- الكبد والكلى الحيوانية (خاصة لحم الضأن)

- الأسماك مثل السلمون والسلمون المرقط والتونة

- البيض ومنتجات الألبان

- الأطعمة المدعمة مثل حبوب الإفطار والحليب النباتي

بالنسبة للنباتيين تعد الأطعمة المدعمة والمكملات الغذائية مصادر أساسية لفيتامين ب12.

