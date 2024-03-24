أعراض نقص فيتامين ب 12 عند الرجال.. أبرزها تنميل القدمين

كتبت فاطمة خليل

هل تشعر بالتنميل وإحساس يشبه "الدبابيس والإبر" في ساقيك وقدميك، خاصة في الليل؟ أو تعاني من آلام شديدة في المفاصل، وضيق في التنفس، إذا كانت إجابتك بنعم فهذا علامة على نقص فيتامين ب 12، بحسب موقع "تايمز ناو".

وقال الخبراء، إن من العلامات التحذيرية لنقص فيتامين ب12، الشعور بالضعف والتعب، خاصة الذي يتركز في الساقين والقدمين.

ويوجد فيتامين ب 12 بكثرة في العديد من الأطعمة ولكن وفقا للخبراء، فيتامين ب 12 هو عنصر غذائي أساسي يحتاجه جسمك لعمليات مثل تخليق الحمض النووي، وإنتاج الطاقة، ووظيفة الجهاز العصبي المركزي.

ومع ذلك، فإن عدم قدرة الجسم على امتصاص فيتامين ب12 من الطعام تتضاءل مع تقدم العمر، مما يجعل النقص أكثر شيوعًا لدى كبار السن، وخاصة الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا، والذين لديهم علامات مختلفة في الساقين والقدمين.



وقال الأطباء إن الكثير من الرجال في الأربعينيات من العمر الذين يعانون من نقص فيتامين ب 12 يشعرون بالتنميل أو الإحساس بالدبابيس والإبر في أرجلهم وأقدامهم، خاصة في الليل عندما يستريحون، ويرجع ذلك إلى تلف الأعصاب الناتج عن ندرة فيتامين ب 12، وهو فيتامين ضروري للخلايا العصبية السليمة.

ضعف العضلات في الساقين والقدمين من أعراض نقص فيتامين ب12



من العلامات التحذيرية لنقص فيتامين ب12 الشعور بالضعف والتعب، خاصة في الساقين والقدمين، مما يؤثر على الحياة اليومية.

عدم القدرة على المشي بشكل صحيح

إذا كنت تواجه صعوبة في اتخاذ خطوات واسعة أو الحفاظ على التوازن، فقد يكون ذلك علامة على نقص فيتامين ب 12.

وفقا للخبراء، يحدث ذلك لأن نقص الفيتامينات يؤثر على أعصابك التي تنسق حركات العضلات وتسبب مشاكل في التنسيق.

يقول الأطباء أن نقص فيتامين ب12 يؤدي إلى شحوب واصفرار الجلد، خاصة في الساقين والقدمين. تتطور هذه التغيرات في لون الجلد عندما يكون جسم الشخص غير قادر على إنتاج ما يكفي من خلايا الدم الحمراء.

وبما أن فيتامين ب 12 يلعب دورًا مهمًا في إنتاج خلايا الدم الحمراء، فإنه يؤدي إلى فقر الدم الضخم الأرومات، والذي يرتبط باليرقان.

تنميل في اليدين أو القدمين

يسبب نقص فيتامين ب 12 الشعور بالدبابيس والإبر في يديك أو قدميك يحدث هذا العرض لأن الفيتامينات تلعب دورًا مهمًا في جهازك العصبي.

وفقًا للخبراء، فإن غيابه يمكن أن يتسبب في إصابة الأشخاص بمشاكل تلف الأعصاب.

في الجهاز العصبي، ينتج فيتامين ب 12 مادة - المايلين، التي تحمي الأعصاب وتساعدها على نقل الأحاسيس وبدون كمية كافية من المايلين، تكون الأعصاب أكثر عرضة للتلف.

التورم والالتهاب

يمكن أن يكون التورم والالتهاب في الساقين والقدمين أيضًا إشارة إلى نقص فيتامين ب12.

ويقول الخبراء إنه ينبع من عدم التوازن في ديناميكيات السوائل في الجسم الناجم عن النقص.

يسبب نقص فيتامين ب 12 آلامًا في المفاصل مما يسبب عدم الراحة والالتهابات في المفاصل، وغالبًا ما يسبب تصلبًا وتورمًا ومحدودية الحركة.

في حين أن فيتامين ب 12 ليس علاجًا مباشرًا لالتهاب المفاصل، إلا أنه يلعب دورًا حاسمًا في دعم صحة المفاصل بشكل عام وقد يساعد في تخفيف بعض الأعراض.

العلاج والوقاية

يقول الأطباء أنه يمكنك الحصول على ما يكفي من فيتامين ب12 من المصادر الغذائية وبالنسبة لأولئك الذين لا يستطيعون ذلك، يمكن للخبراء أن يتناولوا مكملات فيتامين ب12.

يمكن تناول مكملات فيتامين ب12 على شكل أقراص فموية، أو أقراص تحت اللسان تذوب تحت اللسان، أو على شكل حقن أولئك الذين لديهم صعوبة في امتصاص فيتامين ب 12 قد يحتاجون أيضًا إلى جرعات من الفيتامين للعلاج.