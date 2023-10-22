كل ما تريد معرفته عن نقص فيتامين ب 12.. الأعراض والعلاج

كتبت فاطمة خليل

نقص فيتامين ب 12 من المشاكل الصحية التي تصيب الكثيرين، وتتسبب في أعراض عديدة منها الشعور بعدم التركيز والتعب الشديد وغيرها، في هذا التقرير نتعرف على أعراض وأسباب وعلاج نقص فيتامين ب 12، من خلال مجموعة من الأسئلة والإجابات، بحسب موقع barrett health.

س: ما هي أعراض نقص فيتامين ب12؟

ج: قد يكون من الصعب اكتشاف المستويات المنخفضة من فيتامين ب 12 إلا بعد نقصه بشكل خطير، كما أن نسبة عالية من الأشخاص يعانون من نقص فيتامين ب 12 دون أن يعرفوا.

كما يميل فيتامين ب12 إلى الانخفاض أثناء الحمل، لكنه يعود عادةً إلى مستوياته الطبيعية بعد الولادة.

أعراض نقص فيتامين ب12 تشمل:



-التعب الشديد

-نقص الطاقة

-الشعور بالضعف

- رعشة اليدين

- قروح والتهابات بالجسم

- ضبابية الدماغ "عدم التركيز"

-ارتباك

-مشاكل في الفهم والحكم والذاكرة

- مشاكل في الرؤية

س: ما هي وظائف فيتامين ب12 في الجسم؟

ج: يحتاج جسمك إلى فيتامين ب12 للقيام بالوظائف التالية:

-إطلاق الطاقة من الغذاء

-إنتاج خلايا الدم الحمراء

-وظيفة تحسين المناعة

-الحفاظ على الوظيفة النفسية السليمة

-وظيفة الجهاز العصبي الطبيعية

-انقسام الخلايا فى الجسم

س: ما الذي يسبب نقص فيتامين ب 12؟

هناك عدة عوامل يمكن أن تساهم في نقص فيتامين ب12، بما في ذلك:

فقر الدم الخبيث

فقر الدم الخبيث هو حالة من أمراض المناعة الذاتية – مما يعني أن نظام الدفاع الطبيعي لجسمك يهاجم خلايا الجسم السليمة ويؤثر على المعدة، حيث يهاجم الخلايا التي تساعد الجسم على امتصاص فيتامين ب12.

سبب فقر الدم الخبيث غير معروف، ولكنه أكثر شيوعًا عند النساء في سن 60 عامًا تقريبًا، أو أولئك الذين لديهم تاريخ عائلي لهذه الحالة، أو الأشخاص الذين يعانون من حالة مناعة ذاتية أخرى، مثل البهاق أو مرض أديسون.

النظام الغذائي

يمكن أن يصاب الأشخاص بنقص فيتامين ب 12 بسبب عدم حصولهم على ما يكفي من الأطعمة والمشروبات التي يستهلكونها.

عادة ما يوفر النظام الغذائي الذي يشمل الأسماك واللحوم ومنتجات الألبان كمية كافية من فيتامين ب 12، ولكن الأشخاص الذين يستبعدون بعض أو كل هذه الأطعمة، مثل النباتيين قد يعانون من النقص، كما أن سوء التغذية قد يسبب النقص أيضًا.

جدير بالذكر أن مخزون فيتامين ب12 في الجسم يمكن أن يستمر لمدة تتراوح بين 2-4 سنوات دون أن يتم تجديده وهذا يعني أن التغيير الغذائي يمكن أن يحدث قبل وقت طويل من حدوث أي نقص.

بعض حالات المعدة

يمكن أن تؤثر بعض الحالات المتعلقة بالمعدة أو عمليات المعدة على كيفية امتصاص أجسامنا لفيتامين ب12.

أحد الأمثلة على ذلك هو استئصال المعدة – وهو إجراء جراحي يتم فيه إزالة جزء من المعدة، والذي يمكن أن يخفض أو يمنع فيتامين ب 12، وبالتالي يزيد من خطر الإصابة بنقص فيتامين ب 12.

بعض الأدوية

بعض أنواع الأدوية يمكن أن تقلل من كمية فيتامين ب 12 في الجسم.

على سبيل المثال، يمكن لدواء يستخدم أحيانًا لعلاج عسر الهضم يسمى مثبطات مضخة البروتون (PPIs) أن يؤدي إلى تفاقم نقص فيتامين ب 12. وذلك لأنها تمنع إنتاج حمض المعدة، الذي تحتاجه أجسامنا لإطلاق فيتامين ب 12 من الطعام الذي نتناوله.

س: ما هو علاج نقص فيتامين ب12؟

ج: قد يشمل العلاج حقن فيتامين ب12 وتناول الأطعمة الغنية بفيتامين ب12 وتشمل:

-البيض

-اللحمة

-الدواجن

- اللبن

-المحار

المكملات الغذائية