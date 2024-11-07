وزارة الصحة توجة رسالة هامة للمقبلين على الزواج .. تفاصيل

كتب وليد عبد السلام

وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة هامة إلي المقبلين على الزواج بضرورة الحرص على إجراء فحوصات ما قبل الزواج للاطمئنان على الصحة العامة وعدم ظهور أى أمراض فى الأجيال الناتجة عن الزواج .

وقالت وزارة الصحة والسكان إن الفحوصات الطبية الخاصة بفحص المقبلين على الزواج سارية لمدة 6 أشهر والفحوصات تتضمن الكشف عن الأمراض الوراثية والمعدية والمزمنة والصحة الإنجابية وقياس عامل RH.

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن خطوات إجراءات فحص المقبلين على الزواج حيث تضمنت:

1- اسأل عن غرفة المشورة للمقبلين على الزواج.

2- توجه لأقرب وحدة صحية من وحدات فحص المقبلين على الزواج لإجراء الفحوصات الطبية وطباعة شهادة النتائج.

3- احرص على إجراء فحوصاتك الطبية قبل موعد إتمام الزواج بمدة لا تقل عن 14 يوما.

4-استلام نتائج الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج خلال 14 يوما من إجراء التحاليل.

5- تتم مناقشة النتائج فى جلسة مشورة تتسم بالسرية والخصوصية لكل طرف من الطرفين.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: لمعرفة أقرب وحدة صحية يمكنك الاتصال بالخط الساخن 15335.