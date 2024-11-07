اليوم السابع
Ads
الخميس، 07 نوفمبر 2024 09:07 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

وزارة الصحة توجة رسالة هامة للمقبلين على الزواج .. تفاصيل

الخميس، 07 نوفمبر 2024 08:50 ص
وزارة الصحة توجة رسالة هامة للمقبلين على الزواج .. تفاصيل مبادرة فحص المقبلين على الزواج
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة هامة إلي المقبلين على الزواج بضرورة الحرص على إجراء فحوصات ما قبل الزواج للاطمئنان على الصحة العامة وعدم ظهور أى أمراض فى الأجيال الناتجة عن الزواج .

وقالت وزارة الصحة والسكان إن  الفحوصات الطبية الخاصة بفحص المقبلين على الزواج سارية لمدة 6 أشهر والفحوصات تتضمن الكشف عن الأمراض الوراثية والمعدية والمزمنة والصحة الإنجابية وقياس عامل RH.

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن خطوات إجراءات فحص المقبلين على الزواج حيث تضمنت:

1- اسأل عن غرفة المشورة للمقبلين على الزواج.

2- توجه لأقرب وحدة صحية من وحدات فحص المقبلين على الزواج لإجراء الفحوصات الطبية وطباعة شهادة النتائج.

3- احرص على إجراء فحوصاتك الطبية قبل موعد إتمام الزواج بمدة لا تقل عن 14 يوما.

4-استلام نتائج الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج خلال 14 يوما من إجراء التحاليل.

5- تتم مناقشة النتائج فى جلسة مشورة تتسم بالسرية والخصوصية لكل طرف من الطرفين.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: لمعرفة أقرب وحدة صحية يمكنك الاتصال بالخط الساخن 15335.

مبادرة فحص المقبلين على الزواج
مبادرة فحص المقبلين على الزواج

 







الصحة

فحص المقبلين على الزواج

الامراض الوراثية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة