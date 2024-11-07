اليوم السابع
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وزارة الصحة تكشف طرق الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لمنع الإعاقات

الخميس، 07 نوفمبر 2024 08:41 ص
وزارة الصحة تكشف طرق الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لمنع الإعاقات للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إن عمل فحوصات لبعض الأمراض الوراثية من اليوم الثالث للسابع بعد الولادة من خلال سحب عينة دم من كعب الطفل وذلك من خلال الوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة، يقلل وبيمنع حدوث الإعاقات  ومنها على سبيل المثال  التأخر العقلي.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنه يتم الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثى الولادة من خلال سحب عينة دم من كعب الطفل وتحليلها لاكتشاف المرض وعلاجه مبكرًا.

وأكدت وزارة الصحة أن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال حديثي الولادة تستهدف 19 مرضا وتقدم العلاج بالمجان، وقالت وزارة الصحة والسكان إن المبادرة تهدف إلى الوصول إلي جيل صحي وخالي من مسببات الإعاقة.

وأوضحت أن المبادرة تستهدف الكشف عن 19 مرضًا وراثيًا لدى حديثي الولادة، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى للمبادرة تتضمن إجراء المسح الطبي لحديثي الولادة بحضانات الأطفال في جميع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان.

 

 







وزارة الصحة

عينة من كعب الطفل

الامراض الوراثية



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