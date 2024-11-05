وزارة الصحة تكشف عن فحوصات المقبلين على الزواج لمنع انتقال الأمراض الوراثية

كشفت وزارة الصحة والسكان عن الفحوصات الطبية التى يتم اجرائها ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج والتى تضمنت :-
- الأمراض غير السارية
- الأمراض المعدية والمنتقلة جنسيا
- فصيلة الدم وعامل RH
- الأمراض الوراثية
- الصحة الإنجابية
وكشفت وزارة الصحة والسكان عن خطوات إجراءات فحص المقبلين على الزواج حيث تضمنت:-
1- اسأل عن غرفة المشورة للمقبلين على الزواج.
2- توجه لأقرب وحدة صحية من وحدات فحص المقبلين على الزواج لإجراء الفحوصات الطبية وطباعة شهادة النتائج.
3- احرص على إجراء فحوصاتك الطبية قبل موعد إتمام الزواج بمدة لا تقل عن 14 يوما.
4-استلام نتائج الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج خلال 14 يوما من إجراء التحاليل.
5- تتم مناقشة النتائج فى جلسة مشورة تتسم بالسرية والخصوصية لكل طرف من الطرفين.
وتابعت وزارة الصحة والسكان: لمعرفة أقرب وحدة صحية يمكنك الاتصال بالخط الساخن 15335.
المقبلين على الجواز
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