الصحة: نتيجة فحوصات المقبلين على الزواج سارية لمدة 6 شهور

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إن مبادرة فحص المقبلين على الزواج تستهدف الكشف المبكر عن الأمراض المختلفة لا سيما الأمراض الوراثية، وتابعت وزارة الصحة: نتيجة الفحوصات الطبية سارية لمدة 6 أشهر.

وتابعت وزارة الصحة والسكان : الفحوصات تتضمن الكشف عن الأمراض الوراثية والمعدية والمزمنة والصحة الإنجابية وقياس عامل RH

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن خطوات إجراءات فحص المقبلين على الزواج حيث تضمنت:-

1- اسأل عن غرفة المشورة للمقبلين على الزواج.

2- توجه لأقرب وحدة صحية من وحدات فحص المقبلين على الزواج لإجراء الفحوصات الطبية وطباعة شهادة النتائج.

3- احرص على إجراء فحوصاتك الطبية قبل موعد إتمام الزواج بمدة لا تقل عن 14 يوما.

4-استلام نتائج الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج خلال 14 يوما من إجراء التحاليل.

5- تتم مناقشة النتائج فى جلسة مشورة تتسم بالسرية والخصوصية لكل طرف من الطرفين.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: لمعرفة أقرب وحدة صحية يمكنك الاتصال بالخط الساخن 15335.