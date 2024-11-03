اليوم السابع
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الصحة: نتيجة فحوصات المقبلين على الزواج سارية لمدة 6 شهور

الأحد، 03 نوفمبر 2024 11:26 ص
الصحة: نتيجة فحوصات المقبلين على الزواج سارية لمدة 6 شهور المقبلين على الزواج
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إن مبادرة فحص المقبلين على الزواج تستهدف الكشف المبكر عن الأمراض المختلفة لا سيما الأمراض الوراثية، وتابعت وزارة الصحة: نتيجة الفحوصات الطبية سارية لمدة 6 أشهر.

 

وتابعت وزارة الصحة والسكان : الفحوصات تتضمن الكشف عن الأمراض الوراثية والمعدية والمزمنة والصحة الإنجابية وقياس عامل RH

 

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن خطوات إجراءات فحص المقبلين على الزواج حيث تضمنت:-

1- اسأل عن غرفة المشورة للمقبلين على الزواج.

2- توجه لأقرب وحدة صحية من وحدات فحص المقبلين على الزواج لإجراء الفحوصات الطبية وطباعة شهادة النتائج.

3- احرص على إجراء فحوصاتك الطبية قبل موعد إتمام الزواج بمدة لا تقل عن 14 يوما.

4-استلام نتائج الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج خلال 14 يوما من إجراء التحاليل.

5- تتم مناقشة النتائج فى جلسة مشورة تتسم بالسرية والخصوصية لكل طرف من الطرفين.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: لمعرفة أقرب وحدة صحية يمكنك الاتصال بالخط الساخن 15335.







الصحة

فحص المقبلين على الزواج

شهادات فحص المقبلين على الزواج



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