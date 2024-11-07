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الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى يصدر قرار الفائدة على الدولار اليوم وتوقعات بالخفض

الخميس، 07 نوفمبر 2024 03:18 م
الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى يصدر قرار الفائدة على الدولار اليوم وتوقعات بالخفض الفيدرالى الامريكى
كتب - أحمد يعقوب

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يصدر الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى - البنك المركزى - قرار أسعار الفائدة على الدولار اليوم وسط توقعات بالخفض نسبة 0.25%.

وقرر مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى خفض الفائدة بـ 50 نقطة أساس يوم 18 سبتمبر الماضى لتهبط من مستوى 5.5% إلى 5.00%.

وشهدت السنوات الأربعة الأخيرة رفعاً متتاليا لأسعار الفائدة على الدولار فى الولايات المتحدة الأمريكية بسبب ارتفاع الأسعار نتيجة أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وتوترات منطقة الشرق الأوسط.

ويستهدف الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى خفض مستوى التضخم - ارتفاع الأسعار - بنسبة تصل إلى 2% الذى يسعى إليه البنك.

وتعزز خطوة خفض الفائدة على الدولار من مكاسب الذهب حيث ارتفع مؤخراً إلى مستوى 2700 دولار للأوقية - وزنها 31.1 جرام - وسط توقعات بمستوى 3000 دولار للأوقية.

 







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