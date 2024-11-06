الدولار يقفز لأعلى مستوى عقب إعلان ترامب فوزه بالانتخابات الأمريكية

واشنطن (أ ش أ)

قفز الدولار الأمريكى إلى أعلى مستوى فى عام، بعد إعلان دونالد ترامب فوزه فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024 وسط تكهنات بأن سياساته ستبقى أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة.

وذكرت وكالة بلومبرج أن الدولار ارتفع مقابل جميع نظرائه الرئيسيين مع توقعات بتأثير صعود عائدات السندات الأمريكية عل سحب مزيد من الأموال إلى الولايات المتحدة ما دفع بمكاسب للعملة الأمريكية.

ويعتقد المستثمرون أن سياسة ترامب ستؤدي إلى إبطاء وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ما سيعزز الدولار في النهاية.

ووعد ترامب بخفض الضرائب وفرض تعريفات جمركية كبيرة على الواردات ما يضر بعملات بعض أكبر شركاء أمريكا التجاريين.

بدورها، قالت مديرة المحافظ في جي بي مورجان لإدارة الاستثمار بريا ميسرا "إن خطة ترامب للرسوم الجمركية والضرائب يجب أن تؤدي إلى ارتفاع التضخم وارتفاع العجز، وهذا يعني ارتفاع أسعار الفائدة على المدى الطويل".

من جهة أخرى ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر الأسهم الأمريكية اليوم الأربعاء، بعد أن أعلن دونالد ترامب فوزه في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وشهدت العقود الآجلة لمؤشر "داو جونز" صعودا بمقدار 970 نقطة أو 2.3% فيما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 115 نقطة أو 2% وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر "ناسداك" 100 بمقدار 340 نقطة أو 1.7%؛ وفق ما أورده موقع "إنفستنج" الأمريكي المختص في شؤون التداول والاقتصاد.

وأعلن المرشح الجمهوري دونالد ترامب نفسه المنتصر في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، قائلاً إن الفوز يمنحه "تفويضًا قويًا" لسن سياساته الاقتصادية المختلفة.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يسن ترامب سياسات تضخمية أكثر، نظرًا لمواقفه الحمائية إلى حد كبير بشأن الهجرة والتجارة.

يمثل الاستنتاج السريع لانتخابات عام 2024 أيضًا توضيحًا لنقطة رئيسية من عدم اليقين بالنسبة لأسواق الأسهم، نظرًا للاضطرابات التي أحاطت باختتام الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وكان قد حسم المرشح الجمهوري دونالد ترامب، انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، بالفوز على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، بعد تمكنه من بلوغ حاجز الـ270 صوتاً من أصوات المجمع الانتخابي، وبعد معركة انتخابية شرسة وملاحقات قضائية لا تزال مستمرة، بحسب صحيفة ذا هيل الأمريكية.

وبتغلب دونالد على كامالا هاريس، عاد ترامب مجدداً إلى البيت الأبيض، ليصبح الرئيس الـ47 للولايات المتحدة الأمريكية، ولمدة 4 سنوات تبدأ يناير المقبل.

وكان المرشح الجمهورى دونالد ترامب حصل الأصوات فى المجمع الانتخابى فى انتخابات الرئاسة الأمريكية، بعد فوزه بعدد كبير من الولايات منها: نورث كارولينا (16 صوتا)، يوتا (6 أصوات)، أوهايو (17 صوتا)، كانساس (6 أصوات)، مونتانا (4 أصوات). وفاز ترامب أيضا في ولايات ميسيسبي (6 أصوات) ونورث داكوتا (3 أصوات) وساوث داكوتا (3 أصوات) ووايومينج (3 أصوات) وتكساس (40 صوتا) ونبراسكا (5 أصوات) ولويزيانا (8 أصوات).

ويشكل فوز دونالد ترامب حالة استثنائية في تاريخ الانتخابات الأمريكية ، حيث يواجه لائحة اتهامات كبرى، بمقدمتها اتهامه بالاحتيال على الولايات المتحدة، من خلال منع الكونجرس من التصديق على فوز الرئيس الأمريكي جو بايدن، وحرمان الناخبين من حقهم في انتخابات نزيهة.

وواجه ترامب خاض معركة انتخابية شرسة أمام كامالا هاريس، اتهامات مماثلة في مقاطعة فولتون بولاية جورجيا، حيث تم اتهامه بالابتزاز، وهو الاتهام الذي يتم استخدامه لاستهداف أعضاء جماعات الجريمة المنظمة، وتصل عقوبته إلى السجن لمدة تصل إلى 20 عاماً.

وتنبع هذه القضية، المعلقة لحين بت محكمة الاستئناف بالولاية فى دور المدعي العام، من مكالمة هاتفية في 2 يناير 2021، حثّ فيها ترامب كبير مسئولي الانتخابات في جورجيا، براد رافينسبيرجر، على إيجاد ما يكفي من الأصوات للتعتيم على خسارته الضيقة في الولاية، ورفض رافينسبيرجر القيام بذلك.



وفي إبريل الماضي، بدأت في نيويورك أول محاكمة جنائية بحق ترامب، وبعد جلسات استمرت قرابة شهر، أدين بتهمة دفع أموال بطريقة سرية لنجمة أفلام إباحية خلال حملته الانتخابية لعام 2016، وهي القضية المعروفة إعلامية باسم أموال الصمت.