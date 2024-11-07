أخبار × 24 ساعة.. مدبولى: لن يحدث تعويم .. والدولار سيصعد ويهبط وفق السوق

كتب محمود راغب

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

خالد عبدالغفار يعلن وصول عدد خدمات المبادرة الرئاسية بداية لـ93.9 مليون خدمة

ترامب يثمن تهنئة الرئيس السيسي ويؤكد اعتزازه بالشراكة بين مصر وأمريكا

الرئيس السيسي يجرى اتصالا بـ"ترامب".. ويؤكد تطلع مصر لاستكمال العمل المشترك

وزيرة التنمية المحلية: نسعى للتحول التدريجى نحو اللامركزية فى المحافظات

رئيس الوزراء: مدير صندوق النقد أكد أن مشروعات "حياة كريمة" نموذج يحتذى به

مدبولى: لن يحدث تعويم بمعناه الشائع.. والدولار سيصعد ويهبط وفق معطيات السوق

وزير الخارجية: العلاقات مع الكاميرون قوية وأخوية وتاريخية

التنظيم والإدارة يعلن إتاحة الاستعلام لشغل وظائف فى 3 جهات بوزارة العدل

وزيرة البيئة: مصر قدمت نموذجا حقيقيا لربط مسار اتفاقيات ريو الثلاث

شيخ الأزهر: ما يحدث فى غزة من مجازر لا يمكن تخيلها ولا وصفها

وزير التموين لـ"مديرى المديريات": تقارير دورية حول حركة الأسواق وتوافر السلع

وزارة التعليم تنشر فيديو لأمهات يشاركن قصصهن مع أطفالهن من ذوى الهمم