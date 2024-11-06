اليوم السابع
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الرئيس السيسي يجرى اتصالا بـ"ترامب".. ويؤكد تطلع مصر لاستكمال العمل المشترك

الأربعاء، 06 نوفمبر 2024 08:43 م
الرئيس السيسي يجرى اتصالا بـ"ترامب".. ويؤكد تطلع مصر لاستكمال العمل المشترك الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى اتصالًا هاتفيًا، مساء اليوم، بالرئيس الأمريكى المنتخب "دونالد ترامب"، هنأه خلاله على فوزه فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مؤكدًا تطلع مصر لاستكمال العمل المشترك مع الرئيس "ترامب" فى فترة ولايته الجديدة، فى ضوء الطابع الاستراتيجى للعلاقات الممتدة على مدار عقود عديدة بين الدولتين، وكذا التعاون المميز بين الجانبين الذى شهدته فترة ولايته الأولى، وبما يعود على الشعبين المصرى والأمريكى بالمنفعة المشتركة، ويحقق الاستقرار والسلام والتنمية فى منطقة الشرق الأوسط.

 







السيسي

الرئيس السيسي

دونالد ترامب

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