وزارة التعليم تنشر فيديو لأمهات يشاركن قصصهن مع أطفالهن من ذوى الهمم

محمود طه حسين

نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فيديو عبر صفحتها الرسمية بفيس بوك تضمن كلمات ملهمة من الأمهات يشاركن قصصهم مع أطفالهن من ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة والإعاقات، حيث أوضح الفيديو تجاربهم الملهمة ورسالتهم لأولياء الأمور والمجتمع، للمساهمة في نشر التوعية بأهمية دمج الطلاب من ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة في المدارس، كما أكدت الوزارة على أن الفيديو جزء من حملة التوعية تحت شعار «المدرسة مكان لينا كلنا» بالشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والمجلس الثقافي البريطاني في مصر، ويتم تنفيذ جزء من هذه الحملة بالتعاون مع اليونيسف.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن حملة «المدرسة مكان لينا كلنا» هدفها التوعية بأهمية دمج الطلاب ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة في مدارس الدمج المصرية، بالشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والمجلس الثقافي البريطاني في مصر، ويتم تنفيذ جزء من هذه الحملة بالتعاون مع اليونيسف.



تولى القيادة السياسية اهتمامًا كبيرًا بذوي الهمم، والذي كان من مظاهره تخصيص عام 2018 عامًا لذوى الإعاقة في مصر، وصدور القانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية لضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وتقديم كافة الامتيازات لهم، وفقًا لرؤية مصر 2030.

وفي إطار حملة التوعية التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني تحت عنوان "المدرسة مكان لينا كلنا" ، أشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن رؤية مصر 2030 تضمنت الأهداف الرئيسية لمحور التعليم والتدريب "إتاحة التعليم للجميع دون تمييز"، وخرج من هذا الهدف الرئيسي هدف فرعي يتمثل في "توفير بيئة شاملة داعمة لعملية دمج ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم قبل الجامعي وتحسين جودة مدارس التربية الخاصة للمتعلمين ذوي الإعاقة الحادة والمتعدّدة"، وذلك في ظل التوجه الأممي نحو التعليم الشامل الذي يعتمد على تهيئة الفرص المناسبة من تعليم وتدريس ومساندة لجميع الطلاب والطالبات من غير ذوي الإعاقة وذوي الإعاقة والموهوبين جنبًا إلى جنب في مدارس التعليم العام.

وأوضحت الوزارة أنه في ضوء الاهتمام بطلاب الدمج، فقد صدر عدد من التشريعات المنظمة، حيث صدر أول تشريع لتنظيم عملية الدمج في عام 2008، وتوالت التشريعات منذ ذلك التاريخ حتى العام الحالي 2024، ومن أهمها القرار الوزاري 252 لسنة 2017 بشأن قبول ذوي الإعاقة المدمجين والمعمول به حاليًا، والقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى القرار الوزاري رقم 27 لسنة 2023 بشأن نسب الأسئلة الموضوعية إلى المقالية في امتحانات لذوي الإعاقة.

وأضافت الوزارة أنه نظرًا لهذه الجهود المبذولة، يبلغ حاليا عدد الطلاب المقيدين بكافة مدارس التعليم بأنواعه ومراحله المختلفة للعام 2023/ 2024 عدد (159825) طالبا وطالبة، يستفيدون من الخدمات المقدمة لطلاب نظام الدمج التعليمي، مقارنة بـ (3697) طالبا وطالبة عام 2012 / 2013 ، و(37519) طالب وطالبة لعام 2017/ 2018.