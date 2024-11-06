ترامب يثمن تهنئة الرئيس السيسي ويؤكد اعتزازه بالشراكة بين مصر وأمريكا

كتب محمد الجالى

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى اتصالًا هاتفيًا، مساء اليوم، بالرئيس الأمريكى المنتخب "دونالد ترامب"، هنأه خلاله على فوزه فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مؤكدًا تطلع مصر لاستكمال العمل المشترك مع الرئيس "ترامب" فى فترة ولايته الجديدة، فى ضوء الطابع الاستراتيجى للعلاقات الممتدة على مدار عقود عديدة بين الدولتين، وكذا التعاون المميز بين الجانبين الذى شهدته فترة ولايته الأولى، وبما يعود على الشعبين المصرى والأمريكى بالمنفعة المشتركة، ويحقق الاستقرار والسلام والتنمية فى منطقة الشرق الأوسط.

ومن جانبه، ثمن الرئيس الأمريكى المنتخب اللفتة الكريمة من الرئيس، مؤكدًا اعتزازه بعلاقات الشراكة الاستراتيجية التى تجمع البلدين، وحرص الولايات المتحدة على تعزيزها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة سواء على المستوى الثنائى أو على صعيد حفظ السلم والأمن الإقليميين.