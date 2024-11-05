هاريس تطرق أبواب الناخبين فى بنسلفانيا لحثهم على المشاركة بالانتخابات.. فيديو

أحمد علوى

أظهر مقطع فيدو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى إكس، المرشحة الأمريكية لانتخابات الرئاسة كامالا هاريس وهى تطرق أبواب الناخبين بولاية بنسلفانيا لحثهم على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها اليوم الثلاثاء.

VP Kamala Harris is literally knocking on doors in Pennsylvania tonight!



I love this!



💕pic.twitter.com/mnrdaLn1tp — Art Candee 🍿🥤 (@ArtCandee) November 5, 2024

وتقدم المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس نفسها للناخب الأمريكي تحت عنوان "مرشح الطبقة المتوسطة"، وسط آمال متزايدة في أن تكون أول رئيس امرأة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، لتحقق الحلم الذي فشلت في إحرازه وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون والتي خسرت الانتخابات الأمريكية 2016 أمام دونالد ترامب.

وبخلاف رؤيتها للاقتصاد والتي تنحصر فى الوعود بوضع ائتمان ضريبي عند الولادة وتقديم تسهيلات في انشاء الشركات، وتيسيرات متنوعة في تملك العقارات وغير ذلك من المحفزات، إلا أن هاريس تراهن بشكل أكبر على أجندتها في القضايا الأخرى داخل الولايات المتحدة، وبمقدمتها حق النساء في الإجهاض، والتصدي للهجرة وغيرها من الملفات الشائكة.

وقبل أيام، استعانت هاريس بالنجمة بيونسيه في تجمع انتخابي حاشد بولاية تكساس، وتطرقت إلى ملف الإجهاض، وخاطبت جمهورها قائلة: "بالنسبة لجميع الرجال والنساء هنا، والذين يشاهدون فى جميع أنحاء البلاد، نحن بحاجة إليكم.. إن حظر الإجهاض شبه الكامل فى الولاية قد يصبح قانونًا للبلاد إذا تم انتخاب دونالد ترامب المرشح الجمهورى، والرئيس الأمريكى السابق.