اليوم السابع
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حملة هاريس تتوقع تأخر إعلان نتائج الانتخابات عدة أيام

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 04:20 ص
حملة هاريس تتوقع تأخر إعلان نتائج الانتخابات عدة أيام هاريس
أحمد علوى

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توقعت حملة نائبة الرئيس الأمريكى كامالا هاريس، مرشحة الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية، الاثنين، أن يتأخر الإعلان عن نتيجة الانتخابات المقررة، الثلاثاء، لعدة أيام، مشيرةً إلى أن السباق الرئاسي لا يزال متقارباً بشكل كبير.

وقالت رئيسة حملة هاريس، جين أومالي، للصحافيين: "ربما نعرف نتائج هذه الانتخابات خلال عدة أيام، لكننا نركز بشكل كبير على البقاء هادئين وواثقين طوال هذه الفترة مع استمرار عملية فرز الأصوات".

وأضافت: "نحن نعلم أننا كحملة لدينا دور مهم نلعبه من خلال الحفاظ على هدوء الناس والتواصل والشفافية بشأن عمليتنا".

وذكرت أومالي، أن الحملة تتوقع ظهور نتائج الانتخابات بشكل "شبه كامل"، الثلاثاء، في ولايات جورجيا، ونورث كارولاينا، وميشيجان، أما في ولايات بنسلفانيا، وويسكونسن، وأريزونا فربما تظهر "نتائج جزئية".







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